Cornelius kaçırdı Viking tekledi!

D Grubu'nun açılış karşılaşmasında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı. İki takım tarihlerinde bir kez hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş ve kazanan 2-1 ile Danimarka olmuştu.
İlk yarıda iki ekip de gol pozisyonu bulmakta zorlanırken Danimarka ikinci yarıda vites yükseltti. 65'te oyuna eski Trabzonsporlu Cornelius dahil olurken Kuzey Avrupa ülkesi de ataklarını sıklaştırdı. Cornelius, 70'te arka direkte kafa vuruşu ile zor olanı başarıp skoru bulamazken uzatma dakikalarında yapılan VAR kontrolünde de penaltı kararı Danimarka lehine çıkmadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi.
Vikingler, Dünya Kupası tarihinde Afrika ülkeleri ile oynadığı 5 maçı da kaybetmezken 2 galibiyet ve 3 beraberlikle yoluna devam etti.
BİR GÖRÜŞ
Ömer ÜRÜNDÜL
Sürprizlerin turnuvası olacak
Dünkü maç sanki Tunus'ta oynanıyordu. Ben bugüne kadar hiçbir Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda stat kapasitesini yüzde 75'inin dışarıdan gelen taraftarlara ait olduğuna ilk defa şahit oluyorum.
Tunus taraftarının müthiş tezahüratları ile takımlarına büyük direnç kazandırdılar. Tabii ki Danimarka maçın favorisiydi ama Tunus hem çok mücadele edip koştu hem de iyi yerleşimli bir alan savunması kurdu. Topa daha fazla sahip olan Danimarka, üstün olduğu bölümlerde üretkenlik sağlayamadı. İki net fırsat kaçırdı. Cornelius zoru başardı. Tunus ilk yarının son dakikalarında bulduğu net bir pozisyonu kaçırdı. Sonuçta da maç beraberlikle noktalandı. Bu grupta da sanki bazı sürprizler olacak gibi. Zaten S.Arabistan'ın Arjantin galibiyeti tahmin ediyorum bir gösterge.