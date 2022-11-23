Cornelius kaçırdı Viking tekledi!

D Grubu'nun açılış karşılaşmasında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı.İlk yarıda iki ekip de gol pozisyonu bulmakta zorlanırken Danimarka ikinci yarıda vites yükseltti. 65'te oyuna eski Trabzonsporlu Cornelius dahil olurken Kuzey Avrupa ülkesi de ataklarını sıklaştırdı.Vikingler, Dünya Kupası tarihinde Afrika ülkeleri ile oynadığı 5 maçı da kaybetmezken 2 galibiyet ve 3 beraberlikle yoluna devam etti.Dünkü maç sanki Tunus'ta oynanıyordu.Tunus taraftarının müthiş tezahüratları ile takımlarına büyük direnç kazandırdılar. Tabii ki Danimarka maçın favorisiydi ama Tunus hem çok mücadele edip koştu hem de iyi yerleşimli bir alan savunması kurdu. Topa daha fazla sahip olan Danimarka, üstün olduğu bölümlerde üretkenlik sağlayamadı. İki net fırsat kaçırdı. Cornelius zoru başardı. Tunus ilk yarının son dakikalarında bulduğu net bir pozisyonu kaçırdı. Sonuçta da maç beraberlikle noktalandı. Bu grupta da sanki bazı sürprizler olacak gibi.