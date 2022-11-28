10’un işi rekor!

Dünya Kupası'nda hem gol hem asist katkısı sağlayan, hem en genç hem en yaşlı oyuncu... Sırbistan-2006 (18 yaş, 357 gün), Meksika-2022 (35 yaş, 155 gün)
5 farklı Dünya Kupası'nda asist yapan ilk ve tek oyuncu...
DIEGO Armando Maradona'yı (20) geçerek Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu (21) oldu.
DÜNYA Kupası'nda 8 gole ulaşıp Arjantin efsanesi Maradona ile gol sayısını eşitledi. 10 golle zirvede yer alan Gabriel Batistuta'ya yaklaştı.
ARJANTIN forması ile çıktığı son 6 karşılaşmada da ağları havalandırdı, kendi rekorunu egale etti.
2006 Dünya Kupası'ndaki ilk maçından bu yana ceza sahası dışından 4 gole ulaştı.
İDOLÜ AİMAR'I AĞLATTI
Kariyerinin başında, Arjantinli ünlü oyuncu Pablo Aimar'ı idolü olarak gördüğünü açıklayan Messi, dün örnek aldığı ismi ağlattı. Şu anda Arjantin yardımcı antrenörü olan Aimar, Messi'nin golü sonrası gözyaşlarına boğuldu.
RAKAMLARLA LIONEL MESSİ
7 BALLON D'OR
9 LA LIGA'DA YILIN OYUNCUSU
1 COPA AMERICA ŞAMPIYONU
10 İSPANYA ŞAMPIYONU 4 ŞAMPIYONLAR LIGI ŞAMPIYONU
3 UEFA SÜPER KUPA
1 FRANSA ŞAMPIYONU
1 OLIMPIYAT OYUNLARI ŞAMPIYONU
8 LA LIGA GOL KRALI
ALİ GÜLTİKEN
Messi hep fark yaratır
LIONEL
Messi, topu her ayağına aldığında hâlâ heyecan yaratabilen, takımı adına büyük fark yaratan büyük bir yıldız. Meksika karşısında ülkesinin ihtiyaç duyduğu bir süreçte yine sorumluluk aldı ve ülkesini yeniden olması gereken yere yakınlaştırdı. Tabii benim gönlümden geçen bu kadar büyük bir oyuncunun Dünya Kupasını kaldırması.
Arjantin belki farklı zamanlarda Dünya Kupası kazanabilir ama Lionel Messi ile Dünya Kupası'nı kazanabilmiş bir Arjantin, milyarların gönlünde çok farklı bir yere sahip olacaktır.
İSKENDER GÜNEN
Bırakırsa boşluk olur
MESSI
, Dünya Kupası'ndan önce söylemlerinde kupayı kazanmak istediğini ısrarla belirtti. Suudi Arabistan maçı sürpriz olarak değerlendirilmeli. Arabistan karşısında takımın tek golünü attı. Meksika maçında ise büyük baskı altında karşılaşmaya çıktılar ve takımını rahatlatan golü atmayı başardı. Arjantin ve Messi için gruptan çıkmak takımın öz güvenini daha da yukarı taşır ve farklı oyunlar ortaya çıkartır.
Messi, bana göre oyunda kimsenin beklemediğini yapan sihirbaz bir isim. Futbolu bıraktığında büyük bir boşluk olacaktır.
BÜLENT TİMURLENK
Arjantin yarı finali göremez!
KUPAYI
kazanamazsa dünyanın sonu geliyormuş gibi hissettirenler yüzünden, Messi büyük baskı altında. Ne takım arkadaşları ne de hocası, Messi'nin kalitesinin yanından geçecek düzeyde değil. Sahada her şeyi yapmaya çalışan büyük ustanın yanındakiler çırak gibi kalıyor.
Son maçta Enzo Fernandez ve Alvarez oyuna girdikten sonra golleri buldular. Elbette Messi olmasa o Meksika duvarını aşamazlardı. Ronaldo'nun da Mbappe'nin de Neymar'ın da takım kalitesi, Messi'nin Arjantin'inin çok üzerinde. Yarı final bile göreceklerini sanmıyorum.