10’un işi rekor!

Dünya Kupası'nda hem gol hem asist katkısı sağlayan, hem en genç hem en yaşlı oyuncu...5 farklı Dünya Kupası'nda asist yapan ilk ve tek oyuncu...DIEGO Armando Maradona'yı (20) geçerek Dünya Kupası'nda en çok forma giyen Arjantinli oyuncu (21) oldu.DÜNYA Kupası'nda 8 gole ulaşıp Arjantin efsanesi Maradona ile gol sayısını eşitledi. 10 golle zirvede yer alan Gabriel Batistuta'ya yaklaştı.ARJANTIN forması ile çıktığı son 6 karşılaşmada da ağları havalandırdı,2006 Dünya Kupası'ndakiKariyerinin başında, Arjantinli ünlü oyuncu Pablo Aimar'ı idolü olarak gördüğünü açıklayan Messi, dün örnek aldığı ismi ağlattı. Şu anda Arjantin yardımcı antrenörü olan Aimar, Messi'nin golü sonrası gözyaşlarına boğuldu.7 BALLON D'OR9 LA LIGA'DA YILIN OYUNCUSU1 COPA AMERICA ŞAMPIYONU10 İSPANYA ŞAMPIYONU 4 ŞAMPIYONLAR LIGI ŞAMPIYONU3 UEFA SÜPER KUPA1 FRANSA ŞAMPIYONU1 OLIMPIYAT OYUNLARI ŞAMPIYONU8 LA LIGA GOL KRALIMessi hep fark yaratırMessi, topu her ayağına aldığında hâlâ heyecan yaratabilen, takımı adına büyük fark yaratan büyük bir yıldız. Meksika karşısında ülkesinin ihtiyaç duyduğu bir süreçte yine sorumluluk aldı ve ülkesini yeniden olması gereken yere yakınlaştırdı.Arjantin belki farklı zamanlarda Dünya Kupası kazanabilir amaBırakırsa boşluk olur, Dünya Kupası'ndan önce söylemlerinde kupayı kazanmak istediğini ısrarla belirtti. Suudi Arabistan maçı sürpriz olarak değerlendirilmeli. Arabistan karşısında takımın tek golünü attı. Meksika maçında ise büyük baskı altında karşılaşmaya çıktılar ve takımını rahatlatan golü atmayı başardı.Messi, bana göre oyunda kimsenin beklemediğini yapan sihirbaz bir isim. Futbolu bıraktığında büyük bir boşluk olacaktır.Arjantin yarı finali göremez!kazanamazsa dünyanın sonu geliyormuş gibi hissettirenler yüzünden, Messi büyük baskı altında. Ne takım arkadaşları ne de hocası, Messi'nin kalitesinin yanından geçecek düzeyde değil.Son maçta Enzo Fernandez ve Alvarez oyuna girdikten sonra golleri buldular. Elbette Messi olmasa o Meksika duvarını aşamazlardı.