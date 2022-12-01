Kangurular son 16’ya zıpladı

D Grubu'nun zayıf halkası olarak görülen Avustralya, favorilerden Danimarka'yı 1-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilen karşılaşmanın 60. dakikasında Vikingler'den Dolberg, oyuna girdikten 1 dakika sonra topu kaptırdı, kontratakta meşin yuvarlakla buluşan Mathew Leckie müthiş bir koşuyla rakiplerinden sıyrılarak golünü attı.
Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca kazanan Kangurular oldu. Galatasaray forması giyen Victor Nelsson
ise karşılaşmayı Danimarka yedek kulübesinde tamamladı. 70'te oyuna dahil olan eski Trabzonsporlu Cornelius maçı 1 isabetsiz şutla tamamladı.