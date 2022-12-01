Kangurular son 16’ya zıpladı

D Grubu'nun zayıf halkası olarak görülen Avustralya, favorilerden Danimarka'yı 1-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı.Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca kazanan Kangurular oldu. Galatasaray forması giyenise karşılaşmayı Danimarka yedek kulübesinde tamamladı.