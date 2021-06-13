Eski Galatasaraylı Goran Pandev'den tarihi gol!

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kuzey Makedonyalı golcü futbolcu Goran Pandev, EURO 2020 C Grubu ilk maçında Avusturya'ya karşı ülkesinin gol umudu olarak sahaya çıktı.

Büyük turnuvalarda ilk kez boy gösteren Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonaları tarihinde ilk golünü atan Goran Pandev, turnuvanın gol atan en yaşlı ikinci futbolcusu oldu.

TURNUVA TARİHİNDE GOL ATAN EN YAŞLI FUTBOLCULAR

38 yıl - 257 gün Ivica Vastic (Avusturya) (EURO 2008)

37 yıl - 321 gün – Goran Pandev (Kuzey Makedonya) (EURO 2020)

37 yıl - 6 gün – Zoltan Gera (Macaristan) (EURO 2016)