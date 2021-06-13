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Giriş Tarihi: 13.6.2021 19:53 Son Güncelleme: 13.6.2021 19:54

Eski Galatasaraylı 'den tarihi gol!

Eski Galatasaraylı Goran Pandev'den tarihi gol!

'nun ilk maçı olan - karşılaşmasında sahneye çıkan 37 yaşındaki , ülkesinin büyük turnuvalardaki ilk golünü kaydetti. Pandev, attığı golle, tarihinin gol atan en yaşlı ikinci futbolcusu oldu.

Bir dönem 'da da forma giyen Kuzey Makedonyalı golcü futbolcu , ilk maçında 'ya karşı ülkesinin gol umudu olarak sahaya çıktı.

Büyük turnuvalarda ilk kez boy gösteren 'nın tarihinde ilk golünü atan Goran Pandev, turnuvanın gol atan en yaşlı ikinci futbolcusu oldu.

TURNUVA TARİHİNDE GOL ATAN EN YAŞLI FUTBOLCULAR

38 yıl - 257 gün Ivica Vastic (Avusturya) (EURO 2008)
37 yıl - 321 gün – Goran Pandev (Kuzey Makedonya) ()
37 yıl - 6 gün – (Macaristan) (EURO 2016)

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Eski Galatasaraylı Goran Pandev'den tarihi gol!
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