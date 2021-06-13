SON DAKİKA: Herkesi çok üzmüştü: Christian Eriksen'den iyi haber geldi! 'Selam gönderdi...'

KJAER'DEN KAHRAMANLIK HİKAYESİ

29 yaşındaki yıldız futbolcunun yere yığıldığı andan itibaren büyük bir liderlik ve kaptanlık örneği gösteren eski Fenerbahçeli ve Danimarka Milli Takımı'nın kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'in adeta her şeyi oldu.

Eriksen'in bilincini kaybettiği sırada dilinin boğazına kaçmaması için doğru pozisyon almasını sağlayan Kjaer, arkadaşlarını çevreleyerek rahat hava alabileceği bir ortam yarattı. Eriksen'i sağlık ekipleri gelinceye kadar doğru pozisyonda tutan Kjaer, sağlık ekiplerinin işini kolaylaştırdı.