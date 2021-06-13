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Giriş Tarihi: 13.6.2021 12:06 Son Güncelleme: 13.6.2021 13:18

: 'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynayamaz

haberi... B Grubu'nda oynanan - maçının 43. dakikasında fenalaşarak yerde kalan tüm dünyayı korkutmuştu. Sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Eriksen için kötü haberi spor kardiyoloji profesörü verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

B Grubu'nda oynanan - maçının 43. dakikasında fenalaşarak yerde kalan tüm dünyayı korkutmuştu. Sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Eriksen için kötü haberi spor kardiyoloji profesörü verdi. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynayamaz

Ünlü futbolcu , D Grubu'nda oynanan - maçının 45. dakikasında bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen 29 yaşındaki oyuncu sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

KÖTÜ HABERİ PROFESÖR KARDİYOLOG VERDİ

Durumunun stabil olduğu açıklanan ve hastanede olan Eriksen daha sonra takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istemişti.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber ise spor kardiyoloji profesörü 'dan geldi.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

"HİÇBİR DOKTOR BİR DAHA FUTBOL OYNAMASINA İZİN VERMEZ"

İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu?

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

"TIP UZMANI ONUN TEKRAR ÖLMESİNE İZİN VERİR Mİ?"

Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

FABRICE MUAMBA 24 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMIŞTI

İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk."

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

İngiltere U21 oyuncusu Fabrice Muamba da 2012 yılında Bolton Wanderers forması giyerken Eriksen'e benzer bir durum yaşamıştı.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

"KURTARAMAZSANIZ İŞ BİTER"

Muamba, futbolculuk kariyerine devam etmeyi umuyordu, ancak 5 ay sonra sağlık uzmanlarının tavsiyesi üzerine 24 yaşında futbolu bıraktı.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

Muamba'nın doktorlarından Sam Mohiddin, "Kalp durması aşırı tehlikeli bir andır. Birini kalp durmasından kurtaramazsanız, iş biter. Hayatta kalamaz. Bir kişinin devam eden riski, bir dereceye kadar o kalp durmasının kesin nedenine bağlıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

KARİYERİNE ZİRVEDE VEDA EDECEK

Eriksen'in kalp krizi geçirdiği doğrulanmasa da sahadaki görüntü kalp krizi geçirdiğini gösteriyor.

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

Beklendiği gibi tekrar oynayamazsa, Danimarkalı yıldız parlak bir kariyere sahip olarak emekli olacak.

ERİKSEN İÇİN YENİ AÇIKLAMA GELDİ!

Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynamayaz

Eriksen, Tottenham'da 6.5 sezon geçirmeden önce Ajax'ta yıldızlaşmıştı. 29 yaşındaki yıldız geçen yıl ise Inter'e gitti ve şampiyonluk yaşadı.

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Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
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