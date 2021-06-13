Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! Bir daha asla futbol oynayamaz

EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 43. dakikasında fenalaşarak yerde kalan Christian Eriksen tüm dünyayı korkutmuştu. Sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü Eriksen için kötü haberi spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Ünlü futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020 D Grubu'nda oynanan Danimarka-Finlandiya maçının 45. dakikasında bir anda fenalaşarak yere yığılmıştı.
Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen 29 yaşındaki oyuncu sağlık ekiplerinin başarılı müdahalesiyle hayata döndürülmüştü.
KÖTÜ HABERİ PROFESÖR KARDİYOLOG VERDİ
Durumunun stabil olduğu açıklanan ve hastanede olan Eriksen daha sonra takım arkadaşlarını arayarak maça devam etmelerini istemişti.
Danimarkalı yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber ise spor kardiyoloji profesörü Sanjay Sharma'dan geldi.
"HİÇBİR DOKTOR BİR DAHA FUTBOL OYNAMASINA İZİN VERMEZ"
İngiliz ulusal haber ajansı PA'ya konuşan Sharma, "Hiçbir tıp doktoru Eriksen'in tekrar futbol oynamasına izin vermeyecek.
Açıkçası orada bir şeyler çok ters gitti. Ama onu hayata geri döndürmeyi başardılar. Soru şu; Ne ve neden oldu?
"TIP UZMANI ONUN TEKRAR ÖLMESİNE İZİN VERİR Mİ?"
Döndüğü ve uyanık olduğu için çok memnunum. Bir daha futbol oynayıp oynamayacağını bilmiyorum.
Orada birkaç dakikalığına da olsa öldü, tıp uzmanı onun tekrar ölmesine izin verir mi? Cevap kesinlikle hayır.
FABRICE MUAMBA 24 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMIŞTI
İyi haber yaşayacak, kötü haber ise kariyerinin sonuna geliyordu, başka bir profesyonel futbol maçı oynar mı bunu söyleyemem. Ama İngiltere'de oynamazdı. Bu konuda çok katı olurduk."
İngiltere U21 oyuncusu Fabrice Muamba da 2012 yılında Bolton Wanderers forması giyerken Eriksen'e benzer bir durum yaşamıştı.
"KURTARAMAZSANIZ İŞ BİTER"
Muamba, futbolculuk kariyerine devam etmeyi umuyordu, ancak 5 ay sonra sağlık uzmanlarının tavsiyesi üzerine 24 yaşında futbolu bıraktı.
Muamba'nın doktorlarından Sam Mohiddin, "Kalp durması aşırı tehlikeli bir andır. Birini kalp durmasından kurtaramazsanız, iş biter. Hayatta kalamaz. Bir kişinin devam eden riski, bir dereceye kadar o kalp durmasının kesin nedenine bağlıdır" ifadelerini kullanmıştı.
KARİYERİNE ZİRVEDE VEDA EDECEK
Eriksen'in kalp krizi geçirdiği doğrulanmasa da sahadaki görüntü kalp krizi geçirdiğini gösteriyor.
Beklendiği gibi tekrar oynayamazsa, Danimarkalı yıldız parlak bir kariyere sahip olarak emekli olacak.
ERİKSEN İÇİN YENİ AÇIKLAMA GELDİ!
Eriksen, Tottenham'da 6.5 sezon geçirmeden önce Ajax'ta yıldızlaşmıştı. 29 yaşındaki yıldız geçen yıl ise Inter'e gitti ve şampiyonluk yaşadı.