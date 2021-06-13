Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Ukrayna'ya karşı ağırlıyor

EURO 2020 C Grubu'nda turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Johan Cruyff Arena'da Ukrayna'ya karşı galibiyet arayacak. Saat 22.00'de başlayan zorlu mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Turnavanın en tecrübeli ekiplerinden birisi olan Hollanda, yeni jenerasyonuyla hedefini kupa olarak belirledi. Turnuvada 3 kez mücadele etmeye hazırlanan Andriy Shevchenko'nun ekibi Ukrayna ise bu kez şanssızlığını kırarak ilk kez gruptan çıkmak istiyor.
İLK 11'LER
Hollanda: Stekelenburg, de Vrij, Aanholt, Blind, Dumfries, Maduro, Wijnaldum, de Roon, De Jong, Depay, Weghorst
Ukrayna: Bushchan, Zabarnyi, Mykolenko, Zinchenko, Matviyenko, Sydorchuk, Malinovsky, Karavayev, Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov