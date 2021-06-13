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Giriş Tarihi: 13.6.2021 21:54 Son Güncelleme: 13.6.2021 22:10

Turnuvanın ev sahiplerinden , 'ya karşı ağırlıyor

Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Ukrayna'ya karşı ağırlıyor

'nda ve karşı karşıya geliyor. Grubun en güçlü ekibi olarak görülen ve turnuvanın ev sahiplerinden birisi olan Hollanda, saat 22.00'de başlayan karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. 'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

'nda turnuvanın ev sahiplerinden , 'da 'ya karşı galibiyet arayacak. Saat 22.00'de başlayan zorlu mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

Turnavanın en tecrübeli ekiplerinden birisi olan Hollanda, yeni jenerasyonuyla hedefini kupa olarak belirledi. Turnuvada 3 kez mücadele etmeye hazırlanan 'nun ekibi Ukrayna ise bu kez şanssızlığını kırarak ilk kez gruptan çıkmak istiyor.

CANLI | Hollanda 0-0 Ukrayna

Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayınız.

İLK 11'LER

Hollanda: Stekelenburg, de Vrij, Aanholt, Blind, Dumfries, Maduro, Wijnaldum, de Roon, , Depay, Weghorst

Ukrayna: Bushchan, Zabarnyi, Mykolenko, Zinchenko, Matviyenko, Sydorchuk, Malinovsky, Karavayev, Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov

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Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Ukrayna'ya karşı ağırlıyor
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