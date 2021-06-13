Turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, Ukrayna'ya karşı ağırlıyor

Turnavanın en tecrübeli ekiplerinden birisi olan Hollanda, yeni jenerasyonuyla hedefini kupa olarak belirledi. Turnuvada 3 kez mücadele etmeye hazırlanan Andriy Shevchenko'nun ekibi Ukrayna ise bu kez şanssızlığını kırarak ilk kez gruptan çıkmak istiyor.