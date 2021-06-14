EURO 2020 heyecanı devam ediyor! İskoçya - Çekya (CANLI)

EURO 2020'de dördüncü gün 3 maçla devam ediyor. Günün ilk maçında D Grubu'nda yer alan İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor.
Grubun ilk maçı dün İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanmış, müsabakayı İngilizler Sterling'in tek golüyle kazanmıştı. İlk 2'ye girme açısında son derece kritik olan İskoçya-Çekya karşılaşması Glasgow'da oynanıyor.
Saat 16.00'da başlayan mücadelede Daniel Siebert düdük çalıyor. TRT 1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
İSKOÇYA: Marshall, Hanley, Cooper, Hendry, O'Donnel, Robertson, McTominay, Armstorng, McGinn, Dykes, Christie
ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Kral, Masopust, Darida, Jankto, Schick
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İSKOÇYA 0-1 ÇEKYA
42' Schick
Çekya, İskoçya karşısında Schick'in 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.