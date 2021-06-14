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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:01 Son Güncelleme: 14.6.2021 16:51

EURO 2020 heyecanı devam ediyor! İskoçya - Çekya (CANLI)

EURO 2020 heyecanı devam ediyor! İskoçya - Çekya CANLI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nda İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Grubun diğer maçına İngiltere dün Hırvatistan'ı Sterling'in golüyle 1-0 mağlup etmişti. İskoçya ile Çekya arasındaki maçı yönetiyor. Karşılaşmada Glasgow'da oynanıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

EURO 2020'de dördüncü gün 3 maçla devam ediyor. Günün ilk maçında D Grubu'nda yer alan İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor.

Grubun ilk maçı dün İngiltere ile Hırvatistan arasında oynanmış, müsabakayı İngilizler Sterling'in tek golüyle kazanmıştı. İlk 2'ye girme açısında son derece kritik olan İskoçya-Çekya karşılaşması Glasgow'da oynanıyor.

Saat 16.00'da başlayan mücadelede düdük çalıyor. TRT 1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

İSKOÇYA: Marshall, Hanley, Cooper, Hendry, O'Donnel, Robertson, McTominay, Armstorng, McGinn, Dykes, Christie

ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Soucek, Kral, Masopust, Darida, Jankto, Schick

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İSKOÇYA 0-1 ÇEKYA

42' Schick

Çekya, İskoçya karşısında Schick'in 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

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EURO 2020 heyecanı devam ediyor! İskoçya - Çekya (CANLI)
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