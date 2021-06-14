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Giriş Tarihi: 14.6.2021 20:26 Son Güncelleme: 14.6.2021 20:42

'nin 'nda makus talihi!

SABAH.COM.TR SPOR
Wojciech Szczesny'nin Avrupa Şampiyonaları'nda makus talihi!

'nın ve 'un birinci kalecisi 'nin Avrupa Şampiyonalarında makus talihi devam ediyor. Daha önce ve 'nın ilk maçlarında büyük şanssızlıklar yaşayan Szczesny, şanssızlıklar silsilesine bir yenisini daha ekldi.

'un Polonyalı kalecisi , Polonya Milli Takımıyla 'de mücadele ediyor. E Grubu'nun ilk maçında Slovakya ile karşılaşan Polonya, karşılaşmanın ilk yarısında deneyimli kalecisi Szczesny'nin kendi kalesine attığı golle geri düştü.

tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci olarak tarihe geçen Szczesny, daha önceki turnuvalarda da büyük şanssızlıklar yaşamıştı.

2012 VE 2016'DA BENZER ŞANSSIZLIKLAR

'de A Grubu'nda yer alan Polonya, ilk maçını Yunanistan'a karşı oynamıştı. Yunanistan karşısında sahaya ilk 11'de başlayan Szczesny, 68'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Deneyimli kaleci böylelikle takımının gruptaki kalan iki maçında sahada yer alamamıştı.

'da ise çeyrek finale kadar yürüyen Polonya, çeyrek finalde 'e elenerek turnuvaya veda etmişti. Turnuvada C Grubu'nun ilk maçında 'ya karşı 1-0 kazanılan maçta sakatlanan Wojciech Szczesny, turnuvanın kalanında çeyrek finale kadar yükselen takımını yalnız bırakmıştı.

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Wojciech Szczesny'nin Avrupa Şampiyonaları'nda makus talihi!
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