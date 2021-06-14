Wojciech Szczesny'nin Avrupa Şampiyonaları'nda makus talihi!

Juventus'un Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny, Polonya Milli Takımıyla EURO 2020'de mücadele ediyor. E Grubu'nun ilk maçında Slovakya ile karşılaşan Polonya, karşılaşmanın ilk yarısında deneyimli kalecisi Szczesny'nin kendi kalesine attığı golle geri düştü.

Avrupa Şampiyonaları tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci olarak tarihe geçen Szczesny, daha önceki turnuvalarda da büyük şanssızlıklar yaşamıştı.

2012 VE 2016'DA BENZER ŞANSSIZLIKLAR

EURO 2012'de A Grubu'nda yer alan Polonya, ilk maçını Yunanistan'a karşı oynamıştı. Yunanistan karşısında sahaya ilk 11'de başlayan Szczesny, 68'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Deneyimli kaleci böylelikle takımının gruptaki kalan iki maçında sahada yer alamamıştı.

EURO 2016'da ise çeyrek finale kadar yürüyen Polonya, çeyrek finalde Portekiz'e elenerek turnuvaya veda etmişti. Turnuvada C Grubu'nun ilk maçında Kuzey İrlanda'ya karşı 1-0 kazanılan maçta sakatlanan Wojciech Szczesny, turnuvanın kalanında çeyrek finale kadar yükselen takımını yalnız bırakmıştı.