Ronaldo için rekor maçı! Macaristan - Portekiz | CANLI

EURO 2020 F Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden olan Portekiz Puskas Arena'da Macaristan'a konuk oluyor. Cristiano Ronaldo gol atması halinde tarihe geçecek. Zorlu karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai, maça ilk 11'de başladı. Macaristan kadrosunda Kasımpaşa forması giyen Kevin Varga ise yedekler arasında yer alıyor.
MACARİSTAN - PORTEKİZ | CANLI ANLATIM
MACARİSTAN: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nagy, Lovrencsics, Kleinheisler, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai.
PORTEKİZ: Patricio, Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes, Ronaldo, Jota, Bernardo Silva.
RONALDO İÇİN REKOR MAÇI
Portekiz'de ilk 11'de başlayan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, tarihte 5 Avrupa Şampiyonası'nda da oynayan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız, bu turnuvada gol atması halinde Michael Platini ile paylaştığı en çok gol atma rekorunu da tek başına eline geçirecek.
Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de gol atması halinde Fransız efsanesi Michel Platini ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirecek.
36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza atacak.
Milli formayla çıktığı 174 maçta 103 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.
Cristiano Ronaldo, 22 maçla Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen futbolcu konumunda bulunuyor.
Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen grubun diğer dev maçında ise son Dünya Şampiyonu Fransa ile Almanya karşı karşıya gelecek.