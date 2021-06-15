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Giriş Tarihi: 15.6.2021 15:31 Son Güncelleme: 15.6.2021 15:31

'dan cola tepkisi! 'Su için' diyerek o hareketi yaptı...

Cristiano Ronaldo'dan cola tepkisi! 'Su için' diyerek o hareketi yaptı...

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden , 'de 'nın en büyük umudu olacak. Turnuvanın favorilerinden birisi olarak görülen , 'nda ilk maçına karşısında çıkacak. 15 Haziran tarihinde oynanacak karşılaşma öncesin basın toplantısına çıkan 'nun kola şişelerini kenara itmesi gündem oldu.

'nda 'yla mücadele edecek olan , turnuvadaki ilk maçına karşısında çıkacak. 'ye güçlü kadrosuyla gelen , son şampiyon unvanıyla turnuvanın favori takımlarından birisi olarak görülüyor.

Macaristan'a karşı EURO 2020'de açılışını yapacak olan Portekiz, turnuvanın en zorlu grubu olan 'nda , ve Macaristan'la birlikte mücadele edecek.

Macaristan maçı öncesi Portekiz Teknik Direktörü, ile basın toplantısına çıkan , tüm dünyada yankı uyandıran bir hareket yaptı.

Dünya yıldızı, basın toplantısı için yerine oturduğu ilk an önündeki kola şişelerini kenara itti ve su şişesini havaya kaldırarak, 'su için' mesajı verdi.

Cristiano Ronaldo'nun bu anları dünya gündemine otururken, canlı yayında verdiği 'su için' mesajı, sosyal medyada alkış aldı.

Ronaldo Coca-Cola yerine su mesajı verdi! | Video

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Cristiano Ronaldo'dan cola tepkisi! 'Su için' diyerek o hareketi yaptı...
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