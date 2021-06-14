Ronaldo Coca-Cola yerine su mesajı verdi! | Video
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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, EURO 2020'deki Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini önünden kaldırdı ve su için mesajını verdi.