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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Bu maç ‘bizim’ çocuklar

Bu maç ‘bizim’ çocuklar

İtalya yenilgisinden dersini çıkaran Ay-Yıldızlılar, bugün Galler karşısında yeni bir başlangıç hedefliyor

EURO 2020'de bugün heyecan tavan yapacak. A Grubu'nda Roma'daki açılış mücadelesinde İtalya'ya 3-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Galler ve İsviçre maçları için hedefi 6 puan olarak koydu. Grubu 2. bitirmenin hesaplarını yapan milliler, önce İtalya karşılaşmasının tekrarını izleyip dersini çıkardı, ardından da bugün 19.00'da karşılaşacağı Galler'i A'dan Z'ye analiz etti. , ilk 11'inde değişikliğe hazırlanıyor. Galler maçında yerine sağ kanatta başlayacak. ise sağdan sola geçecek. Hakan da 10 numaradaki yerinde olacak. Stoperde Merih'in forması Kaan Ayhan'a verilecek.

Başkan Erdoğan tribünde olacak
DÜNYA Kupası elemelerinde Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ı ilk kutlayan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Kaptan Burak Yılmaz da Erdoğan'ı EURO 2020 maçlarına davet etmişti. Başkan, millilere Bakü'de tribünden destek verecek.

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Bu maç ‘bizim’ çocuklar
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