Makine çeyrek bileti uzatmada kopardı!

Mancini’nin yenilmez armadası İtalya, Avusturya karşısında zorlansa da zafere uzandı. Çizme ekibi, kulübeden gelen Chiesa ve Pessina’nın golleriyle uzatmada vizeyi aldı
Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden İtalya, turnuvada tarihinde ilk kez eleme turlarına kalan Avusturya'yı uzatmalarda attığı gollerle 2-1 yenip son 8'e adını yazdırdı. Çizme ekibi ilk yarıda oyunu domine etse de pozisyon bulmakta zorlandı. Avusturya daha cesur bir oyunla rakip kaleyi tehdit etmeye başladı. Kaleci Donnarumma fazla mesaiyapıp takımını ayakta tuttu. 66'da Arnautovic'in golü ofsayta takıldı. 90 dakika 0-0 bitince maç uzatmalara gitti. 84'te oyuna giren Chiesa 95'teşık bir golle İtalya'yı sevince boğdu. 105'te Pessina skoru 2-0 yaptı. 114'te Kalajdzic'in golü Avusturya'ya yetmedi. İtalya, Belçika-Portekiz karşılaşmasınıngalibiyle yarı final içinkapışacak. İtalyanlar yenilmezlikserisini 31 maça çıkarırken, 1168dakika sonra gol yedi.