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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Makine çeyrek bileti uzatmada kopardı!

Mancini’nin yenilmez armadası İtalya, Avusturya karşısında zorlansa da zafere uzandı. Çizme ekibi, kulübeden gelen Chiesa ve Pessina’nın golleriyle uzatmada vizeyi aldı

Avrupa Şampiyonası'nın favorilerinden İtalya, turnuvada tarihinde ilk kez eleme turlarına kalan Avusturya'yı uzatmalarda attığı gollerle 2-1 yenip son 8'e adını yazdırdı. Çizme ekibi ilk yarıda oyunu domine etse de pozisyon bulmakta zorlandı. Avusturya daha cesur bir oyunla rakip kaleyi tehdit etmeye başladı. Kaleci Donnarumma fazla mesai yapıp takımını ayakta tuttu. 66'da Arnautovic'in golü ofsayta takıldı. 90 dakika 0-0 bitince maç uzatmalara gitti. 84'te oyuna giren Chiesa 95'te şık bir golle İtalya'yı sevince boğdu. 105'te Pessina skoru 2-0 yaptı. 114'te Kalajdzic'in golü Avusturya'ya yetmedi. İtalya, Belçika-Portekiz karşılaşmasının galibiyle yarı final için kapışacak. İtalyanlar yenilmezlik serisini 31 maça çıkarırken, 1168 dakika sonra gol yedi.

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Makine çeyrek bileti uzatmada kopardı!
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