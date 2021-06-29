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Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:03

Son dakika: Hazard ve Kevin De Bruyne İtalya maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

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Son dakika: Hazard ve Kevin De Bruyne İtalya maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Son dakika... EURO 2020 heyecanı birbirinden nefis maçlarla devam ediyor. Son 16 karşılaşmalarında rakiplerini eleyen Belçika ile İtalya, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Turnuvanın iki favorisinin zorlu mücadelesi öncesinde Belçika'ya kötü haber geldi. Portekiz karşısında sakatlanan Kevin De Bruyne ile Eden Hazard'ın İtaya karşısında oynamaları zor görünüyor. Deneyimli teknik adam Roberto Martinez de bu haberi doğruladı. İşte detaylar...

Son dakika... EURO 2020 son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup eden İtalya ile Portekiz'i tek golle deviren Belçika, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun iki adayı 2 Temmuz Cuma akşamı kozlarını paylaşacak.

Zorlu karşılaşma öncesinde Belçika'da sakatlık problemleri can sıkıyor. Portekiz karşısında Thorgan Hazard'ın tek golüyle tur atlayan Belçika'da Eden Hazard ve Kevin De Bruyne sakatlanmıştı.

Orta saha mücadelesinde bileğinden sakatlanan Manchester City'nin yıldızı De Bruyne, oyuna devam edemezken, arka adalesinde sakatlanan Hazard'ın durumu da kritik.

Teknik direktör Martinez, 2 yıldızın durumunun da beklenen kadar kötü olmadığını ifade etse de İtalya karşısında oynamalarının zor olduğunu da kabul etti.

İTALYA MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?

Martinez, 2 oyuncu sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: "Sağlık ekibinin 2 oyuncu hakkında verdiği ilk bilgiler olumlu. İkisi de bizimle kadroda kalmaya devam edecekler.

Onları maça kadar hazır hale getirmek için zamanla yarışıyoruz. Günden güne onları sağlıklı hale getiriyoruz fakat İtalya maçına yetişmeleri çok zor görünüyor.

Gerekli taramaları yapmadan önce hepimiz endişe etmiştik ama şimdi biraz daha olumlu düşünüyoruz. Zor olsa da onları maça yetiştirmek elimizden geleni yapacağız"

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