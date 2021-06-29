Son dakika: Hazard ve Kevin De Bruyne İtalya maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

Zorlu karşılaşma öncesinde Belçika'da sakatlık problemleri can sıkıyor. Portekiz karşısında Thorgan Hazard'ın tek golüyle tur atlayan Belçika'da Eden Hazard ve Kevin De Bruyne sakatlanmıştı.
Orta saha mücadelesinde bileğinden sakatlanan Manchester City'nin yıldızı De Bruyne, oyuna devam edemezken, arka adalesinde sakatlanan Hazard'ın durumu da kritik.
Teknik direktör Martinez, 2 yıldızın durumunun da beklenen kadar kötü olmadığını ifade etse de İtalya karşısında oynamalarının zor olduğunu da kabul etti.
İTALYA MAÇINDA OYNAYACAKLAR MI?
Martinez, 2 oyuncu sağlık durumu hakkında şöyle konuştu: "Sağlık ekibinin 2 oyuncu hakkında verdiği ilk bilgiler olumlu. İkisi de bizimle kadroda kalmaya devam edecekler.
Onları maça kadar hazır hale getirmek için zamanla yarışıyoruz. Günden güne onları sağlıklı hale getiriyoruz fakat İtalya maçına yetişmeleri çok zor görünüyor.
Gerekli taramaları yapmadan önce hepimiz endişe etmiştik ama şimdi biraz daha olumlu düşünüyoruz. Zor olsa da onları maça yetiştirmek elimizden geleni yapacağız"