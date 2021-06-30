Joachim Löw'den Mesut Özil itirafı! "Büyük hayal kırıklığı"

Oyuncularla da görüştüğünü aktaran Löw, onların da büyük hayal kırıklığı içinde olduğunu kaydetti.

Turnuva deneyimi olmayan bir çok oyuncuya sahip olduklarını anlatan Löw, "Tecrübelerimden oyuncuların en üst noktaya ulaşması için iki veya üç turnuvaya ihtiyaçları var. Bazı oyuncuların henüz kendi performans sınırında olmadığına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.