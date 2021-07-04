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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Vikingler güçlü ve kararlı

Vikingler güçlü ve kararlı

EURO 2020'de son 16 turunda Galler'i 4-0'la perişan eden Danimarka ile Hollanda'yı saf dışı bırakan Çekya çeyrek finalde kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Vikingler, yarı final biletini aldı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan Danimarka, 5. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı. Kullanılan kornerde Larsen'in ortasında Delaney kafayla topu ağlarla buluşturdu. 42'de Maehle'nin soldan gönderdiği ortada Dolberg durumu 2-0 yaptı. Çekler, turnuvanın yıldızlarından Patrik Schick'in harika volesiyle 49. dakikada umutlandı ancak devamı gelmedi. Çekya evine dönerken, Danimarka Londra'daki yarı finale rezervasyon yaptırdı.

Bir Görüş- GÜRCAN BİLGİÇ
Danimarka'dan askeri geçit töreni
Turnuvanın iki disiplin takımı korakor oynadılar. Yıldızlar karması takımların yanında, gireni-çıkanıyla 'Asker oyuncuların' oluşturduğu bir disiplin 90 dakikası izledik. Ersun Yanal bu maçı keyifle izlemiştir. İki takım da onun hayaliyle sahadaydı; ileriye uzun oyna, dönen topu kap, hızlı bir şekilde rakip kaleye koşan arkadaşına at. Yani; karşı tarafa hata yaptırtan bunu da en hızlı şekilde atağa çevirmek isteyen iki takım vardı. Danimarka'nın erken golle rahatlaması devre biterken ikinciyi bulup, rakibi soyunma odasına moralsiz göndermesi aslında maçın bittiğinin işaretiydi. Bundan sonrasında Çekya, farkı indirdi. Ama devrenin hiçbir bölümünde maçı çevirecek baskı kalitesini kuramadı. Asker disiplini, yüzleri Danimarka'da güldürüyor. Ve yarı finalin zorlu takımı olarak karşımıza çıkarıyor. Bu turnuva yıldızların değil, takım olup koşanların sahnesi oldu.

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Vikingler güçlü ve kararlı
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