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Giriş Tarihi: 6.7.2021

Euro 2020 günlüğü

Euro 2020 günlüğü
Wembley'e sınır
TURNUVADA yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yapacak olan Wembley'de İngiliz hükümeti kısıtlamaya gitti. Koronavirüs tedbirlerine devam eden İngilizler 90 bin kişi kapasiteli statta 60 bin kişinin girişine izin verileceğini açıkladı. Oynanacak 3 maçta da 60 binin üzerinde bilet satışı yapılmayacak.

Havuzda at yarışı
İNGILTERE Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmak için ülke olarak kenetlenirken dün oyuncuların eğlencesi de gündeme oturdu. Mason Mount, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Declan Rice kamp yapılan otelin havuzuna giderken burada bulunan şişme atlarla yarış yaptı. İngiliz basını 'arkadaşlık ortamı şampiyonluk habercisi' başlıkları ile fotoğrafları anlattı…

Babasının kaderi!
İNGILTERE ile Danimarka 29 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken efsane kaleci Peter Schmeichel, oğlu Kasper Schmeichel'ın duygularını en iyi anlayan isim olduğunu söyledi. EURO 92'de şampiyon olan Danimarkalı kaleci, oğlunun da kendisi gibi Premier Lig'de oynayıp İngiltere'ye rakip olmasının zorluğuna dikkat çekip "Kasper'in durumunu iyi anlıyorum. Ancak o bu durumla başa çıkabilecek kalitede" ifadelerini kullandı.

Rice'a kurt kapanı
EURO 2020'de İngiltere'nin Ukrayna'yı 4-0 yendiği maçta Maguire'ın 2. golünden Kane'in, Declan Rice'ı neredeyse boğması günün konusu oldu. Golden sonra Maguire'ın yanına giden ilk isim Rice'tı. Kane de bu iki futbolcunun sırtına zıplarken sol kolunu Rice'ın boynuna doladı. Rice bir anda zor durumda kalsa da Kane'in kolunu çözmesiyle rahat bir nefes alabildi. Ancak İngiliz yayın kuruluşu BBC bu anı kaçırmadı ve Kane ile aynı adı taşıyan ünlü Amerikan güreşçisine atfen "Kane ve kurt kapanı" klibi ile haberi paylaştı.

Londra'yı bölüştüler
İNGİLTERE turnuvanın kalan bölümüne başkent Londra'da ev sahipliği yapacak... Yarı final ve final için kente gelen İspanya, adı verilmeyen ama kent merkezinde olan lüks bir otelde konaklıyor. İtalyanlar ise tercihini Kuzey Londra'dan yana kullanırken idmanlarını Barnet FC sahasında yapıyor. Danimarka ise Tottenham'ın Einland tesislerine kamp kurdu...

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