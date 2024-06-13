Sakatlıklar sıkıcı ama temel sağlam

A
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Gürcistan ile oynanacak ilk maç için artık geri sayıma geçtiklerini belirten İtalyan çalıştırıcı, sakatlıklar hakkında da konuştu ve şunları söyledi:
İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak. Bunu nasıl yapmalıyız? Sahada alacağımız sonuçlar önemli.
Geniş kadroyla başladığımız günden itibaren sakatlıklarımız oldu. Sonrasında tesadüfi sakatlıklar da yaşadık. Enes Ünal, Ozan Kabak gibi. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ama buna endişeyle bakmıyorum.
Çünkü çok iyi temelimiz var.
Dürüst olmak gerekirse, hazırlık maçlarını seçerken yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz rakiplerin seviyesinde olmasını istedik. Şu ana kadar her şeyin oldukça iyi gittiğini düşünüyorum.
Bizim canımızı sıkan şey, yaşadığımız tesadüfi sakatlıklar.
BİR KÖTÜ HABER DE İRFAN CAN'DAN
EURO
2024 hazırlıklarını sürdüren Milli Takım'a bir kötü haber daha geldi. TFF, Polonya maçının ilk yarısında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncunun durumunun ciddi olmasından endişe ediliyor. Bilindiği gibi Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı.
GURBETÇİLER MİLLİLERE KOŞTU
EURO 2024'te 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, dün August Wenzel Stadyumu'nda taraftara açık bir idman gerçekleştirdi. Almanya'daki ilk çalışmaya gurbetçiler akın etti. Montella ve oyunculara büyük ilgi gösteren taraftarlar 'Türkiye' tezahüratları yaparken, Mehter Marşı ile coşku katlandı.
EURO 2024 İÇİN FLAŞ 'VAR' KARARI
2024 Avrupa Şampiyonası için önemli bir karar alındı. Yarın Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak organizasyon öncesi UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, VAR'da incelenen pozisyonların detaylı bir şekilde stattaki ekrana yansıtılacağını duyurdu.
Ayrıca hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklama yapacak.