Sakatlıklar sıkıcı ama temel sağlam

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TFF'nin sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.İlk görevimiz tüm milletimizi gururlandırmak. Bunu nasıl yapmalıyız?Geniş kadroyla başladığımız günden itibaren sakatlıklarımız oldu. Sonrasında tesadüfi sakatlıklar da yaşadık.Çünkü çok iyi temelimiz var.Dürüst olmak gerekirse, hazırlık maçlarını seçerken yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz rakiplerin seviyesinde olmasını istedik.Bizim canımızı sıkan şey, yaşadığımız tesadüfi sakatlıklar.2024 hazırlıklarını sürdüren Milli Takım'a bir kötü haber daha geldi. TFF, Polonya maçının ilk yarısında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Tecrübeli oyuncunun durumunun ciddi olmasından endişe ediliyor. Bilindiği gibi Enes Ünal, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarılmıştı.EURO 2024'te 18 Haziran'da Gürcistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, dün August Wenzel Stadyumu'nda taraftara açık bir idman gerçekleştirdi. Almanya'daki ilk çalışmaya gurbetçiler akın etti. Montella ve oyunculara büyük ilgi gösteren taraftarlar 'Türkiye' tezahüratları yaparken, Mehter Marşı ile coşku katlandı.2024 Avrupa Şampiyonası için önemli bir karar alındı. Yarın Almanya-İskoçya maçıyla başlayacak organizasyon öncesi UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti,Ayrıca hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklama yapacak.