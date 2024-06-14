Avrupa’da futbol bayramı

Futbolseverlerin merakla beklediği Euro 2024 bugün Almanya'nın ev sahipliğinde başlıyor. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı şehirde düzenlenecek olan turnuvanın açılışında A Grubu'nda Almanya bugün Münih'teki Allianz Arena'da saat 22.00'de İskoçya'yı konuk edecek.31 gün sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Temmuz'daki final maçıyla da sona erecek.24 takımın mücadele edeceği turunvada toplamda 51 karşılaşma oynanacak. 8 grupta 4 takımın yer aldığı ilk turda ilk iki sıradaki ülkelerin yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de bir üst tura yükselecek. 26 Haziran'da bitecek grup maçlarının ardından son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak. 5-6 Temmuz'da çeyrek final, 9-10 Temmuz'da yarı final oynanırken final ise 14 Temmuz'da Berlin'de olacak.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenmişti. Finalde İngiltere'yi penaltılarla yenenen İtalya turnuvayı kazanırken organizasyon ilk kez 3 yıl sonra yapılmış olacak.