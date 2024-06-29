İçimizdeki yara kapanacak

A Milli Takım'da Salih Özcan ve Kenan Yıldız dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Grupta güzel bir hikâye yazdıklarını vurgulayan iki oyuncu da Avusturya ile salı günü oynayacağımız son 16 turu maçında iyi bir sonuç alarak çeyrek finale yükselecek kaliteye sahip olduklarını söyledi. Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra gruptan çıkmanın önemine dikkat çeken Salih,dedi.Salih, Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Avusturyalı Marcel Sabitzer ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruya,yanıtını verdi.Kenan Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: "Avusturya'ya 6-1 yenildiğimiz karşılaşma bir hazırlık maçıydı. Hazırlık müsabakaları daha farklı duygular barındırıyor. Şu an motivasyonumuz tam. Kazanacağımıza inanıyoruz. Herkesin Arda ve benden bahsettiğini biliyoruz. Ama bizim için fark etmiyor. Futbolumuza konsantreyiz."BORUSSIA Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile görüşüp görüşmediği yönündeki soruya Salih,yanıtını verdi.BASIN toplantısında İngilizce'yi tercih eden Kenan Yıldız, Türkçe konuşması yönündeki istek üzerine Türkçe olarak,ifadesini kullandı.EURO 2024'te ülkemizi temsil eden hakem Halil Umut Meler ve ekibi, şampiyonadaki üçüncü maçına atandı.Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. 4. hakem ise Slovenya'dan Rade Obrenovic olacak. VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz oturacak. Meler, daha önce Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanacak son 16 turu için taktik planlarını hazırlıyor. İtalyan hocanın, sarı kart cezalısı olan kaptan Hakan Çalhanoğlu yerine kimi oynatacağına dair kafasında düşünceleri oluşmaya başladı.İlk iki mücadelede 11'de görev alan Orkun, Çekya maçında ise yedek soyunmuştu.