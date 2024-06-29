İçimizdeki yara kapanacak

A Milli Takım'da Salih Özcan ve Kenan Yıldız dün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Grupta güzel bir hikâye yazdıklarını vurgulayan iki oyuncu da Avusturya ile salı günü oynayacağımız son 16 turu maçında iyi bir sonuç alarak çeyrek finale yükselecek kaliteye sahip olduklarını söyledi. Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra gruptan çıkmanın önemine dikkat çeken Salih, "Turnuva bizim için şimdi başlıyor. Avusturya ile oynadığımız ve 6-1 kaybettiğimiz son maç bizim için kötü bir sonuç oldu. Onu unutmadık. Takıma güveniyorum. Açıkçası içimde bir yara var. İçimde bir hırs var, cevap vermek istiyorum herkese. Maça öyle girmemiz gerekiyor"
dedi.
SABİTZER'E MESAJ: HESABINI ÖDERİZ
Salih, Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı Avusturyalı Marcel Sabitzer ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruya, "Konuşmadım. Maçtan sonra görüşürüz. Ona mesajım, içimde bir yara var. Onun hesabını ödemek lazım"
yanıtını verdi.
KENDİMİ DEĞİL TAKIMI DÜŞÜNÜRÜM
Kenan Yıldız ise şu ifadeleri kullandı: "Avusturya'ya 6-1 yenildiğimiz karşılaşma bir hazırlık maçıydı. Hazırlık müsabakaları daha farklı duygular barındırıyor. Şu an motivasyonumuz tam. Kazanacağımıza inanıyoruz. Herkesin Arda ve benden bahsettiğini biliyoruz. Ama bizim için fark etmiyor. Futbolumuza konsantreyiz."
NURİ HOCAM BENİ RAHAT BIRAKTI
BORUSSIA Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin ile görüşüp görüşmediği yönündeki soruya Salih, "Kısa telefon görüşmesi oldu. Portekiz maçında soyunma odasına geldi, selamlaştık. Herhalde kafamı yormak istemiyor, beni rahat bıraktı"
yanıtını verdi.
KONUŞUNCA HERKES GÜLÜYOR
BASIN toplantısında İngilizce'yi tercih eden Kenan Yıldız, Türkçe konuşması yönündeki istek üzerine Türkçe olarak, "Hiç Türkçe basın toplantısı yapmadım. Çünkü ben hata yapıyorum. Takımda konuşuyorum ama herkes gülüyor. Çünkü hata yapıyorum"
ifadesini kullandı.
DEV MAÇ MELER'DE
EURO 2024'te ülkemizi temsil eden hakem Halil Umut Meler ve ekibi, şampiyonadaki üçüncü maçına atandı. Meler, son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında Gelsenkirchen şehrindeki AufSchalke Arena'da yarın TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. 4. hakem ise Slovenya'dan Rade Obrenovic olacak. VAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz oturacak. Meler, daha önce Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.
HAKAN'IN YERİNE ORKUN
A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanacak son 16 turu için taktik planlarını hazırlıyor. İtalyan hocanın, sarı kart cezalısı olan kaptan Hakan Çalhanoğlu yerine kimi oynatacağına dair kafasında düşünceleri oluşmaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, forvet arkası için Orkun Kökçü'yü hazırladığı belirtildi.
İlk iki mücadelede 11'de görev alan Orkun, Çekya maçında ise yedek soyunmuştu.