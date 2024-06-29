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Giriş Tarihi: 29.6.2024

Son 16 turu başlıyor

Son 16 turu başlıyor
İKİNCİLERİN SAVAŞI
A Grubu'nu ikinci tamamlayan İsviçre ile B Grubu'nu aynı sırada bitiren İtalya'nın mücadelesinden galip ayrılan takım, turnuvada ilk çeyrek final biletini alacak ve İngiltere-Slovakya eşleşmesinden gelen ekiple rakip olacak.

PANZER, VİKİNGLER'E KARŞI
AVRUPA Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya, son 16 turunda Danimarka ile Dortmund'da kozlarını paylaşacak. Ülkesinde turnuvada şampiyon olmayı hedefleyen Panzerler, A Grubu'nu lider bitirdi. Danimarka, C Grubu'nu 2. tamamladı.
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Son 16 turu başlıyor
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