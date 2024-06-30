İsviçre çakısı Murat Yakın!

İsviçre, 70 dakika İtalya'yı adeta sahadan sildi. Maça başlar başlamaz oyunu tamamen karşı alana yıktılar. Xhaka'nın organizatörlüğünde i
yi pas yaparak ve çeşitli varyasyonlar deneyerek pozisyon bulmaya çalıştılar. İtalya'ya hiç öne çıkma şansı tanımadılar.
Bu yoğun baskıda üretkenlik sıkıntısı çekildi. Bunun da en önemli nedeni çok kötü oynamalarına rağmen İtalya'nın alışılmış klasiği olan iyi yerleşimli alan savunmasıydı. Devre sonuna doğru Freuler, orta sahadan sinsi bir topsuz koşuyla ceza sahası içine geldi.
Arkadaşının da zamanlamalı pasıyla topla buluşup golü attı.
BU KADAR KÖTÜ BİR İTALYA GÖRMEDİM
İkinci yarı başında daha bir dakika dolmadan Vargas'tan mükemmel bir ikinci gol geldi. Sonra kontrol yine İsviçre'deydi. Ancak 70'ten sonra yorgunluk başlayınca savunma ağırlıklı oynamaya başladılar. İtalya o kadar etkisiz ve kötü futbol oynuyordu ki kurdukları 20 dakikalık baskıda ciddi bir pozisyon bulamadılar.
Ve turnuvaya veda ettiler. Zaten bugüne kadar oynadıkları 4 maçın hiçbirinde de iyi bir görüntü vermediler. Senelerdir bu kadar etkisiz bir İtalya'ya rastlamadım. İsviçre iyi futbol oynayan ve oturmuş bir takım. her rakibe kafa tutabilirler. Ev sahibi Almanya karşısında da beraberlik golünü 90+2'de yemeleri de bu konuda canlı bir örnek.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Çizme'yi aştı 31 yıllık hasreti bitirdi
Uluslararası turnuvalarda İtalya ile oynadığı son 11 maçı kazanamayan İsviçre (6B 5M), bu rekabetteki son galibiyetini 1993 senesinde Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık galibiyetle almıştı. Murat Yakın'ın öğrencileri bu hasrete dün son verdi.
Çizme ekibini Berlin'de deviren İsviçre, rakibi karşısında 31 yıl sonra galibiyet sevinci yaşamış oldu. Bu arada Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son 7 maçın normal sürelerinde mağlubiyet görmeyen İsviçre, tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.