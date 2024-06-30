Otomatik Panzer!

Almanya'yı 'favorilerden biri' olarak gösteren Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand maçtan önce ev sahibiyle bu kadar erken eşleşmeyi "utanç verici"
bulmuş ve "Maça iyi hazırlandık. Bizi yenmeleri için çok ama çok iyi olmaları gerekiyor"
diyerek meydan okumuştu. Kroos ve İlkay'ın şefliğinde oyunu eline alan Panzerler'in hızını Schmeichel'ın kurtarışları, yoğun yağmur ve çakan şimşekler kesti.
BİR GÖRÜŞ
YUSUF TURHAN
VİKİNGLER DİRENDİ AMA EV SAHİBİNİN İSTEDİĞİ OLDU
Fırtına dinip oyun yeniden başladığında Hojlund'un tehditlerini Almanlar savuşturdu. 53'te ise dram ve coşku aynı anda yaşandı. Danimarka, Andersen'le öne geçti ancak uzun süren VAR incelemesinden sonra 'kıl payı' ofsayt kararı çıkınca,
Vikingler'in hocası Hjulmand'un da çekincelerini haklı gösteren ince bir karar adeta maçın kaderini çizdi. Hemen ardından Panzerler, VAR'ın verdiği penaltıda Havertz'le golü buldu. Musiala ise bu sıra dışı oyunda perdeyi kapattı.