Otomatik Panzer!

Almanya'yı 'favorilerden biri' olarak gösteren Danimarka Teknik Direktörü Hjulmand maçtan önce ev sahibiyle bu kadar erken eşleşmeyibulmuş vediyerek meydan okumuştu. Kroos ve İlkay'ın şefliğinde oyunu eline alan Panzerler'in hızını Schmeichel'ın kurtarışları, yoğun yağmur ve çakan şimşekler kesti.Fırtına dinip oyun yeniden başladığında Hojlund'un tehditlerini Almanlar savuşturdu. 53'te ise dram ve coşku aynı anda yaşandı. Danimarka, Andersen'le öne geçti ancakVikingler'in hocası Hjulmand'un da çekincelerini haklı gösteren ince bir karar adeta maçın kaderini çizdi. Hemen ardından Panzerler, VAR'ın verdiği penaltıda Havertz'le golü buldu.