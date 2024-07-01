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Giriş Tarihi: 1.7.2024

İsviçre’nin taktik dehası ‘Murat Yakın

İsviçre’nin taktik dehası ‘Murat Yakın’
31 yıl sonra İtalya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran İsviçre'de teknik direktör Murat Yakın, performansıyla turnuvaya damgasını vuruyor. Takımın başındaki Türk asıllı çalıştırıcı, bir taktik uzmanı olarak kabul edilirken, üst düzey rakiplere karşı takımını defansif açıdan kurgulayarak iyi sonuçlar alabiliyor. Yakın, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı bir takıma karşı 2 kez kazanan tek teknik direktör olarak biliniyor. Teknik adam olarak en büyük başarıları arasında Basel ile 2 İsviçre Süper Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa Ligi'nde yarı final ve çeyrek final CV'sine ek olarak EURO 2024'te İsviçre'yi son 8 takım arasına yazdırdı. Yakın'ın milli takımdaki sözleşmesi turnuvanın ardından bitiyor.
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İsviçre’nin taktik dehası ‘Murat Yakın’
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