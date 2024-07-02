Bizim için kazanın çocuklar

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonada F Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak.
Karşılaşmada Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.
TURU GEÇEN 6 TEMMUZ'DA BERLİN'E GİDİYOR
Geçtiğimiz mart ayında oynanan hazırlık maçında 6-1 kaybettiğimiz rakibi devirerek turnuvada hem yoluna devam etmeyi hem de bir anlamda rövanşı almayı isteyen Ay- Yıldızlı oyuncular, hafta içinde düzenlenen basın toplantılarında bunu önemle vurgulamıştı.
Şimdi tüm hazırlıklarını tamamlayan
Bizim Çocuklar, tam
konsantrasyonla mücadeleyi
bekliyor. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Romanya-Hollanda eşleşmesinin galibi ile 6 Temmuz'da Berlin'de oynayacak.