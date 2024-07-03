Demiraldık tam yol ileri Türkiye

Bizim Çocuklar, 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile yarı final için karşılaşacakMart ayında hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 kaybeden Milliler, dün gece rakibini turnuvanın dışına iterek o karşılaşmanın da rövanşını aldı.Tarihinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü kez çeyrek final heyecanı yaşayacak. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde gruptan çıkan Milli Takım, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek organizasyona veda etti. EURO 2008'de büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükselip Almanya'ya kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, cumartesi günü Hollanda karşısında bir kez daha son 4'e kalabilmek için mücadele edecek.erih Demiral, attığı golden sonra Allah'a şükretti. Maçın oyuncusu seçilen yıldız stoper, "Ne mutlu Türküm diyene... Türk olduğum için gurur duyuyorum" dedi.57. saniyede rakip fileleri havalandırarak tüm ülkeyi sevince boğan Merih Demiral, Türkiye adına turnuvalardaki en erken golü attı. Bu rekor daha önce EURO 2016'daki Çekya maçında 10. dakika ile Burak Yılmaz'a aitti. Ayrıca Merih'in golü, Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası Ay-Yıldızlı ekibi kutladı. Sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Erdoğan,ifadelerini kullandı.