O kurtarışta 85 milyonun sorumluluğu var

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırırken Avusturya karşısında alınan 2-1'lik galibiyette golleri atan Merih Demiral ile yaptığı müthiş kurtarışla zaferi perçinleyen Mert Günok öne çıktı.Portekiz maçını aynı tribünde izlediğimiz Mahir Bey, o karşılaşmada oğlunun sakatlığı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle çok üzgündü. Hatta gözleri dolu dolu, "Dizlerinde sorun var. Bu sene çok maç oynadı, büyük bir öz veri ortaya koydu. Ama bunları yazmayın, açıklamalarla bu çocukların önüne geçmeyelim" diye geri çevirmişti. Avusturya karşısındaki müthiş kurtarışın ardından telefonla ulaştığımız Mahir Günok,ifadelerini kullandı.Mert'in kurtarışı için eski bir file bekçisi olarak, "O top gelirken bir kaleci ne düşünür?" dediğimizde ise şunları söyledi: "Öyle bir kurtarışta bir kaleci sadece takımın değil arkasında olduğunu bildiği 85 milyonun da sorumluluğunu alır. Mert de zeki, çevik, ahlaklı bir oyuncu gibi davranmıştır ve o sorumlulukla kurtarışını yapmıştır. Umarım bu emeklerin karşılığı final olur."