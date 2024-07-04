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Giriş Tarihi: 4.7.2024

O kurtarışta 85 milyonun sorumluluğu var

YASEMİN YILDIRIM YASEMİN YILDIRIM
O kurtarışta 85 milyonun sorumluluğu var

“Mert bugüne kadar ortaya koyduğu emeklerin, öz verinin karşılığını o pozisyonla almıştır. Zeki, çevik ve ahlaklı bir oyuncunun davranması gerektiği gibi 85 milyonun sorumluluğu ile o hamleyi yaptı.”

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırırken Avusturya karşısında alınan 2-1'lik galibiyette golleri atan Merih Demiral ile yaptığı müthiş kurtarışla zaferi perçinleyen Mert Günok öne çıktı. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın konuştuğu o kurtarışı Mert'in eski bir kaleci olan babası Mahir Günok'a sorduk.




ŞİMDİ ÇOCUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEYELİM
Portekiz maçını aynı tribünde izlediğimiz Mahir Bey, o karşılaşmada oğlunun sakatlığı nedeniyle forma giyememesi nedeniyle çok üzgündü. Hatta gözleri dolu dolu, "Dizlerinde sorun var. Bu sene çok maç oynadı, büyük bir öz veri ortaya koydu. Ama bunları yazmayın, açıklamalarla bu çocukların önüne geçmeyelim" diye geri çevirmişti. Avusturya karşısındaki müthiş kurtarışın ardından telefonla ulaştığımız Mahir Günok, "Oğlumla gurur duydum. Bu kurtarış, Mert'in verdiği tüm emeklerin, ortaya koyduğu öz verinin ve meslektaşlarının ona verdiği sonsuz desteğin karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

SONU FİNAL OLSUN
Mert'in kurtarışı için eski bir file bekçisi olarak, "O top gelirken bir kaleci ne düşünür?" dediğimizde ise şunları söyledi: "Öyle bir kurtarışta bir kaleci sadece takımın değil arkasında olduğunu bildiği 85 milyonun da sorumluluğunu alır. Mert de zeki, çevik, ahlaklı bir oyuncu gibi davranmıştır ve o sorumlulukla kurtarışını yapmıştır. Umarım bu emeklerin karşılığı final olur."
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O kurtarışta 85 milyonun sorumluluğu var
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