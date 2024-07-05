Başkan Erdoğan Berlin’e gidecek

Tüm Türkiye, yarın çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçına odaklanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu karşılaşmayı yerinde izleyecek. Turnuvanın başından beri milli müsabakaları yakından takip eden ve maçlardan sonra oyuncularla da telefon konuşması yaparak tebriklerini ileten Erdoğan, bu kez Berlin'deki statta yerini alacak. Erdoğan'ın, yarın Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacağı program iptal edildi. Maç günü Almanya'ya gidecek Başkan Erdoğan'ın, Milli Takım'ın yanı sıra UEFA'nın skandal bir kararla soruşturma başlattığı Merih Demiral'a da tam destek vermek için bu kararı aldığı bildirildi.