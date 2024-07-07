Sen ağlama

Maç sonu gözyaşlarına boğulan oyuncuları taraftar yaşattıkları heyecan için bağrına bastıTakım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu sahada gözyaşlarına engel olamadı. Çok üzgün olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Devamını getirmek isterdik. Ama futbolda kaybetmek de var. Taraftarımız bizi maç sonu alkışladı. Onlara da teşekkür ediyoruz. İkinci yarı biraz geri çekildik. Keşke böyle olmasaydı. Sonuçta buraya kadar gelmek de büyük bir gurur" diye konuştu.Turu ellerinden kaçırdıklarını söyleyen Salih Özcan, çok üzgün olduklarını belirterek, "Şu anda kelimeleri bulmak çok zor. Soyunma odasında büyük bir üzüntü var. Herkes çok duygusal. Taraftarlarımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Bize büyük destek verdiler ve taşıdılar. Onlara çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.30. dakikada Hollandalı futbolcu Xavi Simons, oyuncumuz Mert Müldür'ün bileğine çok sert bir müdahalede bulundu. Hakem Clement Turpin, sarı kartını çıkardı.65. dakikada da dönen topu tamamlamak isteyen Kaan Ayhan, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Oyuncularımız penaltı beklese de karşılık bulmadı.maçında iki gol atan Merih Demiral'a UEFA'nın bozkurt selamı nedeniyle 2 maç ceza vermesi nedeniyle defans tandeminde görev alan Samet Akaydın, ağları sarstı. Gruptaki Gürcistan maçında çok kritik bir müdahale ile takımı ipten alan tecrübeli oyuncu, milli takım formasıyla siftah yaptı. Golünü attıktan sonra secdeye yatan Samet, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı