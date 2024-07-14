SABAH Spor yazarları İspanya-İngiltere finalini yorumladı: İspanya kupayı hak ediyor

MURAT ÖZBOSTAN:
İspanya kazanır. İstikrarlı ve kaliteli futboluyla hak ediyorlar.
ÖMER ÜRÜNDÜL:
EURO 2024'te en iyi futbolu oynayan takım İspanya. En çok eleştirilen de İngiltere. Finalde 'İyi oynayan kazanır' diye bir şey yok. Favorim İspanya.
LEVENT TÜZEMEN:
Futbolun adaleti doğru işlerse İspanya kazanır. 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana başarısı olmayan İngilizlere kupayı kazandırma yönünde bir maç izlersek İspanyollar kaybeder.
Çünkü Türkiye-Hollanda maçında hakem Turpin bizi doğradı. Türkiye, Hollanda'yı yenseydi İngiltere'yi geçer, finale çıkardı.
GÜRCAN BİLGİÇ:
Umarım İspanya kazanır. Sadece yıldızlarına güvenen İngiltere karşısında genç oyuncularıyla ve futbolu yaşamasıyla İspanya'yı favori görüyorum.
AHMET ÇAKAR:
İngiltere kupayı kazanır. Tarihinde olmayan kupayı müzesine götürmeye çok yakınlar.
BÜLENT TİMURLENK:
İspanya 2-1 kazanarak mutlu sona ulaşır.
ALİ GÜLTİKEN:
İngiltere'nin oynadığı Hollanda maçına kadar kupanın favorisi benim için İspanyaydı. Ancak Hollanda karşısındaki İngiltere'yi izledikten sonra bu oyununu tekrar etmesi halinde 2-1 İngiltere alır.
FATİH DOĞAN:
İspanya hak etti. 2-1 İspanya kazanır.