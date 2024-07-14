SABAH Spor yazarları İspanya-İngiltere finalini yorumladı: İspanya kupayı hak ediyor

İspanya kazanır.EURO 2024'te en iyi futbolu oynayan takım İspanya. En çok eleştirilen de İngiltere.Futbolun adaleti doğru işlerse İspanya kazanır. 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana başarısı olmayan İngilizlere kupayı kazandırma yönünde bir maç izlersek İspanyollar kaybeder.Umarım İspanya kazanır. Sadece yıldızlarına güvenen İngiltere karşısında genç oyuncularıyla ve futbolu yaşamasıylaİngiltere kupayı kazanır. Tarihinde olmayan kupayı müzesine götürmeye çok yakınlar.İspanya 2-1 kazanarak mutlu sona ulaşır.İngiltere'nin oynadığı Hollanda maçına kadar kupanın favorisi benim için İspanyaydı. Ancak Hollanda karşısındakiİspanya hak etti. 2-1 İspanya kazanır.