10’un önceliği Fenerbahçe!

Sivas deplasmanında attığı iki golle 3 maçlık suskunluğunu bozan Dusan Tadic, Süper Lig'de 11 gol- 10 asiste ulaştı. Her iki kategoride de çift rakamı bulan ve Avrupa'nın 10 büyük liginde son 7 sezonda bunu başaran tek futbolcu
olan Sırp yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği de merak edilmeye başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncuyu sarı-lacivertli formayı giymeden önce ter döktüğü Hollanda ekibi Ajax geri istiyor. Katar ve Suudi Arabistan takımlarından da tecrübeli yıldıza teklif var
ama Tadic, "Önceliğim Fenerbahçe. Kulübümle görüşmeden kimseye bir cevap vermek istemiyorum"
diyerek taliplerini bekletiyor. Ajax, Tadic'e futbolu bıraktıktan sonra teknik heyete katılma imkânı da tanıyor.