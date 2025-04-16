10’un önceliği Fenerbahçe!

Sivas deplasmanında attığı iki golle 3 maçlık suskunluğunu bozan Dusan Tadic,olan Sırp yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği de merak edilmeye başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki oyuncuyu sarı-lacivertli formayı giymeden önce ter döktüğüama Tadic,diyerek taliplerini bekletiyor. Ajax, Tadic'e futbolu bıraktıktan sonra teknik heyete katılma imkânı da tanıyor.