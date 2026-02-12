14 yıllık rekoru kırdı Benzema’yı unutturdu

F
.Bahçe'den Al-İttihad'a giden Youssef En-Nesyri, takımının Asya Şampiyonlar Ligi Elite Batı Grubu'nda Al Gharafa karşısında aldığı 7-0'lık galibiyette 1 gol-1 asistle yıldızlaştı.
Faslı forvet, 2. dakikanın 13. saniyesinde ağları bulurken
Al-İttihad'ın Asya Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü kaydedip bu alanda 14 yıllık rekoru tarihe gömdü. Tecrübeli golcü, manşetleri süslerken İspanyol gazetesi Marca, "Benzema'yı unutturdu" başlığını attı.
Fas basınından Mountakhab, "Youssef En-Nesyri büyük etki yarattı: Gol ve asist" yorumunu yaptı. Le360 Sport ise "En-Nesyri, Al-İttihad'daki ilk maçında Al Gharafa'ya karşı ezici bir zafer elde etti" değerlendirmesinde bulundu.