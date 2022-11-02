150 günde yeni Kanarya

Önce yönetime sunduğu proje ile tesislerin çehresini değiştirdi, ardından sahaya el attı. Aldığı sonuçlar ve sergilediği güçlü liderlikle tribün üzerinde de otorite sağladı
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 5 ayı geride bıraktı… Resmi imzayı 3 Haziran'da atan Portekizli teknik adam, geride kalan 150 günde sarı-lacivertlilere farklı bir çehre kazandırdı. Kanarya, Avrupa Ligi'ndegruptan çıkmayı garantiledi, ligde liderlikkoltuğuna kuruldu. İşte 68 yaşındaki tecrübeli hocanın, yaptığı o sihirli dokunuşlar:
1- İŞE ÖNCE TESİSLERDEN BAŞLADI
İMZAtöreninde Başkan Ali Koç'un açıkladığı üzere Jesus, göreve başlamadan yönetimden bazı taleplerde bulundu. Samandırave stadın duvarları takımın başarılarıylasüslendi. Takım otobüsü yenilendi.
2- DİSİPLİN, DİSİPLİN, DİSİPLİN
TAVİZ vermediği en önemli konu disiplin oldu… İdman saatine uymayanlara ve sahada istediğini yapmayanlara cezayı anında kesti. Son olarak Rennes maçında soyunmaodasına 3-1 yenik girildiğinde personelve yedekleri dışarı alıp, ilk 11'e sert bir konuşmayapması da bunun örneğiydi.
3- YÜKSEK TEMPOLU OYUN, BOL GOL
HER antrenman öncesi oyuncuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yaptı. İdmanların saati geçen senelere oranla 2 kat arttı. Sahada uzatmalarda bile rakibe pres yapan bir takım oluştu. Bu da beraberinde bol golü getirdi. Taraftarlar '103 gollü' rekorun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını beklemeye koyuldu.
4- TAM MOTİVASYON
OYUNCULAR üzerindeki dokunuşları meyvelerini vermeye başladı. Geçen sezon 7 gol atan Valencia, 10 maçta 11 gollük performansla krallık koltuğuna oturdu. Batshuayi, 2017'den bu yana ilk kez hat-trick yaptı.
5- RAKİBE DE SÜRPRİZLER VARDI
JESUS, rakipleri de unutmadı. Rotasyonlarıçok konuşuldu ancak bu sayede ne yapacağıbilinmeyen bir Fenerbahçe oluştu.Sahada üçlü de oynasa dörtlü de oynasakendi oyunundan taviz vermedi.
6- LİDERLİĞINI ORTAYA KOYDU
YEDIĞI gollerle taraftarın bir numaralı hedefi olan kaleci Altay'ı seyircilerin önüneatmadı. Aksine kalkan oldu. Tribünlere 'Böyle yaparsanız kalmam' restini de çekti. Bitiş düdüğü ileilk yaptığışey, takıma tribünleri alkışlatmak oldu. İki taraf arasında bağ kurdu. Stadı sergilediği öz güven ile doldurdu.
7- OYUN OKUMA USTASI
SEZON başındaki etkili performansıyla en önemli silah olan King sakatlandı. Jesus, hamleleri ile bu yokluğu hissettirmedi. Ayrıca özellikle Başakşehir veRennes maçlarında yaptığı oyuncu değişiklikleriskora etki etti.
8- FUTBOLCULARA DEĞER KATTI
FERDİKadıoğlu'nu uluslararası bir sağ bek yaptı. Takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi'nin değerini 12 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Crespo da aynı şekilde Avrupa'nın radarına girdi. İsmail Yüksek'e ilk kez A Milli Takım'ın kapısı açıldı.
9- TEKNİK DETAYLAR
KORNER ve serbest vuruşlarda ayrı planları var. Her futbolcunun hangi atışı, nerden ve nasıl kullanacağı belli. Taç atışlarına bile çok önem veriyor. Uzuntaç atışları, taktiğin bir parçası halinegeldi. Avrupa'nın top 10 Ligi ve SüperLig'de rakiplerini maç başına ortalamaofsayta düşürme istatistiğinde de Fenerbahçe'yizirveye taşıdı.
10- AİLENİN PARÇASI OLDU
JESUSfutboldaki başarısının yanı sıra kulübü sahiplendiğini de gösterdi. Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Playtika ile oyadığı EuroLeague karşılaşmasını tribünden takip etti. Taraftara 'Ben bu ailenin parçasıyımve her kulvarda destekçisiyim' mesajını verdi.
HERKES GOLCÜ
Jorge Jesus, yedek kulübesinden verim alma konusunda kıskandırıyor. Sonradan oyuna girenler; 9 gol atarken 7 de asist gerçekleştirdi. Genel gol dağılımında ise fileleri en çok sarsan takım (34) olan Jesus'un Fenerbahçe'si, bunları 13 farklı oyuncunun ayağından buldu. Forvetlerden 27 gol katkısı alan Portekizli teknik adamın ekibinde orta sahadan 6, defans hattından ise 1 gol geldi.
F.BAHÇE'DEF.BAHÇE'DE NE YAPTI?
22 MAÇ
14 GALİBİYET
6 BERABERLİK
2 YENİLGİ
2.18 PUAN ORT.