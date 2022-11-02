150 günde yeni Kanarya

enerbahçe, Jorge Jesus ile 5 ayı geride bıraktı… Resmi imzayı 3 Haziran'da atan Portekizli teknik adam, geride kalan 150 günde sarı-lacivertlilere farklı bir çehre kazandırdı. Kanarya,İşte 68 yaşındaki tecrübeli hocanın, yaptığıİMZAtöreninde Başkan Ali Koç'un açıkladığı üzere Jesus, göreve başlamadan yönetimden bazı taleplerde bulundu.vermediği en önemli konu disiplin oldu… İdman saatine uymayanlara ve sahada istediğini yapmayanlara cezayı anında kesti. Son olarakHER antrenman öncesi oyuncuları ile yaklaşık yarım saatlik toplantılar yaptı. İdmanların saati geçen senelere oranla 2 kat arttı. Sahada uzatmalarda bile rakibe pres yapan bir takım oluştu. Bu da beraberinde bol golü getirdi. Taraftarlar '103 gollü' rekorun tekrarlanıp tekrarlanmayacağını beklemeye koyuldu.OYUNCULAR üzerindeki dokunuşları meyvelerini vermeye başladı. Geçen sezon 7 gol atan Valencia, 10 maçta 11 gollük performansla krallık koltuğuna oturdu. Batshuayi, 2017'den bu yana ilk kez hat-trick yaptı.JESUS, rakipleri de unutmadı.Sahada üçlü de oynasa dörtlü de oynasakendi oyunundan taviz vermedi.gollerle taraftarın bir numaralı hedefi olan kaleciTribünlere 'Böyle yaparsanız kalmam' restini de çekti.İki taraf arasında bağ kurdu. Stadı sergilediği öz güven ile doldurdu.SEZON başındaki etkili performansıyla en önemli silah olan King sakatlandı. Jesus, hamleleri ile bu yokluğu hissettirmedi. Ayrıca özellikleFERDİKadıoğlu'nu uluslararası bir sağ bek yaptı. Takımın vazgeçilmezlerinden olan Ferdi'nin değerini 12 milyon Euro'ya kadar yükseltti.da aynı şekilde Avrupa'nın radarına girdi.'e ilk kez A Milli Takım'ın kapısı açıldı.KORNER ve serbest vuruşlarda ayrı planları var. Her futbolcunun hangi atışı, nerden ve nasıl kullanacağı belli. Taç atışlarına bile çok önem veriyor.Avrupa'nın top 10 Ligi veJESUSfutboldaki başarısının yanı sıra kulübü sahiplendiğini de gösterdi. Fenerbahçe Beko'nun Maccabi Playtika ile oyadığı EuroLeague karşılaşmasını tribünden takip etti. Taraftaramesajını verdi.Jorge Jesus, yedek kulübesinden verim alma konusunda kıskandırıyor. Sonradan oyuna girenler; 9 gol atarken 7 de asist gerçekleştirdi. Genel gol dağılımında ise fileleri en çok sarsan takım (34) olan Jesus'un Fenerbahçe'si, bunları 13 farklı oyuncunun ayağından buldu. Forvetlerden 27 gol katkısı alan Portekizli teknik adamın ekibinde orta sahadan 6, defans hattından ise 1 gol geldi.22 MAÇ14 GALİBİYET6 BERABERLİK2 YENİLGİ2.18 PUAN ORT.