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Giriş Tarihi: 28.2.2023

1500 dakika hamlesi

Samet YÜKSEL
1500 dakika hamlesi

Genç yıldızıyla mart ayında masaya oturmayı hedefleyen sarılacivertliler, mevcut kontratındaki ‘1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesini kaldırmak istiyor

Bu sezon 483 dakika görev yapan 18 yaşındaki oyuncu için Başkan Koç devrede
Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak. Ancak yönetimin imza için kritik bir planı var. Arda'nın ailesiyle arası çok iyi olan Başkan Koç, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kaldırmak istiyor.

1017 DAKİKA DAHA FORMA GİYMESİ GEREKİYOR
Şu ana kadar toplamda 483 dakika forma giyen Arda Güler'in 1017 dakika daha süre alması gerekecek. 11 maçta 90 dakika oynarsa ancak 1017 dakikaya yaklaşabilen başarılı orta sahanın kontratındaki madde değişmezse takımdan ayrılması yüksek ihtimal olacak. Avrupa'da önemli kulüplerin takip ettiği oyuncusunu elinden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, Arda'nın takımdaki şartlarını iyileştirip hedefine ulaşmayı istediği öğrenildi.

ITALYAN DEVİ NAPOLİ IKI OYUNCU IÇIN TETİKTE
Bu arada genç yıldızı birçok dev takım takip ediyor. Aralarında en ciddisi ise Napoli... Ferdi ve Arda Güler'i aylardır takip eden İtalyan kulübü, sezon sonunda bu iki oyuncu için de Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Eljif Elmas ve Kim Min-Jae sayesinde referansı sağlam olan sarı-lacivertliler, bu iki oyuncusunu rekor bedelle gönderebilir.

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