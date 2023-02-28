1500 dakika hamlesi

Bu sezon 483 dakika görev yapan 18 yaşındaki oyuncu için Başkan Koç devredeenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz cumartesi günü 18 yaşına giren Arda Güler'e yeni sözleşme yapmak için kolları sıvadı. Başkan Ali Koç'un Konyaspor maçında sahaya kadar inip sarılarak doğum gününü kutladığı genç oyuncu ile mart ayında masaya oturulacak.Arda'nın ailesiyle arası çok iyi olan Başkan Koç, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alanmaddesini kaldırmak istiyor.Şu ana kadar toplamda 483 dakika forma giyen Arda Güler'in 1017 dakika daha süre alması gerekecek.Avrupa'da önemli kulüplerin takip ettiği oyuncusunu elinden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, Arda'nın takımdaki şartlarını iyileştirip hedefine ulaşmayı istediği öğrenildi.Bu arada genç yıldızı birçok dev takım takip ediyor. Aralarında en ciddisi ise Napoli...Eljif Elmas ve Kim Min-Jae sayesinde referansı sağlam olan sarı-lacivertliler, bu iki oyuncusunu rekor bedelle gönderebilir.