16 maçta Avrupa!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in sakatlanmasının ardından kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, performansıyla taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı. Eline geçen fırsatı çok iyi değerlendiren ve hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'ndeki maçlarda kendini göstermeyi başaran 26 yaşındaki file bekçisi, önemli takımların radarına girdi. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 28 kurtarışla, organizasyonun en fazla gol engelleyen kalecisi olan, maç başına 5,77 kurtarış yaparak en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleci ünvanını kazanan, Rangers ile oynanan rövanş mücadelesinde 1 penaltıya izin vermeyen Fenerbahçeli oyuncunun talipleri arttı.

KONTRATI 2027 YILINDA BİTECEK

Tecrübeli kaleci ile başta Dusan Tadic'i de isteyen Ajax olmak üzere Bologna, Sevilla ve Real Betis ilgileniyor. İrfan Can'ın, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak yönetim, yaz transfer döneminde yeni kontrat görüşmelerine başlamayı planlıyor. Başarılı kalecinin de sarı- lacivertlilerle pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu gelen haberler arasında.

GOL YEME DEĞERİNİ 1'IN ALTINDA TUTTU

Fenerbahçe'de İrfan Can; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere bu sezon 16 karşılaşmada kaleyi korudu. 9 maçı kazanan sarılacivertliler, 5 beraberlik 2 de mağlubiyet yaşadı. İrfan Can, maç başına 0.94 gol yerken 7 karşılaşmada ağlarında gol görmedi. Toplamda 50 kurtarışa imza attı