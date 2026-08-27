18 yıl sonra iki Türk takımı

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi bu akşam Monaco'da yapılacak. Süper Lig'de 2025- 26 sezonunu zirvede tamamlayarak Avrupa'nın 1 numaralı kupasına direkt katılma hakkı elde eden Galatasaray ile Play- Off'ta Lyon'u saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. İki takımımız da kura çekimine 3. torbadan katılacak. Formata göre takımlar, her torbadan ikişer ekiple eşleşecek. 8 maçın dördünü iç sahada, dördünü ise deplasmanda oynayacak. Lig aşamasındailk 8'de yer alan takımlaraek 9-24. sıra arasındaki takımlarPlay-Off'ta kozlarını paylaşacakve son 16'ya kalan ekipler belliolacak. Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra iki takımla temsil edilecek. En son 2007-08 sezonunda Fenerbahçe ileBeşiktaş birlikte yer almıştı.

GUENDOUZİ VE BROWN'A SALDIRI

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve Archie Brown maç sonrası sahada kutlama yaparken, Lyon teknik heyet ve futbolcuları, iki futbolcuya müdahale etti. Sahada yaşanan gerginlik tünel girişinde de devam etti.

TALISCA KALACAK MI!

Anderson Talisca'nın 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'ya transeri gündemdeydi. Ancak F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından yönetimin, Brezilyalı yıldızı satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör