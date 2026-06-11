3. Kocaman dönemi!

Mazbatasını alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, teknik direktör olarak belirlediği Aykut Kocaman'ın ismini yarın resmen açıklayacağı bildirildi. Daha önce 2010-2013 ve 2017-2018 yılları arasında sarı-lacivertli ekibi çalıştıran 61 yaşındaki hoca, 3. kez Kanarya'nın başına geçecek. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran ve yaklaşık 5 yıldır boşta olan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında 1 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını ise Volkan Demirel, Pierre Webo, Selçuk Şahin ve Turan Sofuoğlu'nun yapması bekleniyor.

ÇETİNKAYA DÖNDÜ

Ayrıca daha önce de F.Bahçe İdari Menajeri olarak çalışan ve takımla yönetim arasında bir köprü olan Hasan Çetinkaya'nın, tekrar sarı-lacivertlilerde idari menajer olarak görev yapacağı öğrenildi.