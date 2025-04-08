3 yıl daha bizimle kal

Sarı-lacivertli takımda Milan Skriniar rüzgârı esiyor…
Slovak oyuncu, sezon başından bu yana yapılan 'Fenerbahçe çok geriye yaslanıyor'
eleştirilerini bozmakla kalmadı, üçlü savunmanın merkezinde tecrübesiyle hem sağ hem de sol stoperi yönlendirerek liderliği ele geçirdi. Defanstaki sağlam duruşu kadar Bodrum ve Trabzonspor maçlarında takıma skor katkısı verip golcülüğünü de konuşturdu. Bodrum'da gol perdesini açan isim oldu. Önceki gün Kadıköy'de skoru 2-1'e getirerek galibiyet ateşini yaktı.
Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun kaldığı futbolcuyu kaybetmek istemiyor. Takıma ara transferde kiralık olarak katılmasına rağmen hiç yabancılık çekmeyen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlayan yönetim,
Skriniar'la yaptığı görüşmede "Bizim için çok önemlisin. Taraftar da seni çok sevdi. Bizimle kalmanı istiyoruz. 3 yıllık yeni sözleşme için hazırız"
teklifinde bulundu.