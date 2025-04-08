3 yıl daha bizimle kal

Sarı-lacivertli takımdaSlovak oyuncu, sezon başından bu yana yapılaneleştirilerini bozmakla kalmadı, üçlü savunmanın merkezinde tecrübesiyle hem sağ hem de sol stoperi yönlendirerek liderliği ele geçirdi. Defanstaki sağlam duruşu kadar Bodrum ve Trabzonspor maçlarında takıma skor katkısı verip golcülüğünü de konuşturdu.Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun kaldığı futbolcuyu kaybetmek istemiyor. Takıma ara transferde kiralık olarak katılmasına rağmen hiç yabancılık çekmeyenSkriniar'la yaptığı görüşmedeteklifinde bulundu.