3 yıldızdan 45 milyon €

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetimi düşündüren ayrılık gelişmeleri de yaşanıyor. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, bir yandan takıma yapılacak takviyeler üzerinde yoğun mesai harcarken mevcut kadrodaki bazı yıldız isimlerin geleceği de masadaki en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Kanarya'da Jayden Oosterwolde, Fred ve Archie Brown'un ayrılmak istediği öğrenildi. İşte detaylar: OOSTERWOLDE: Kariyerine Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birinde devam etmek isteyen Hollandalı futbolcu için Roma, Villarreal ve Celta Vigo'nun devrede olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 25 milyon Euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

FRED'E ÜLKESİNDEN TALİP ÇOK

FRED: Brezilyalı orta sahanın transferinden Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Gitmek isteyen yıldız futbolcuya ülkesinden teklifler var. A.BROWN: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 24 yaşındaki futbolcuya ciddi ilgi gösteriyor. Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde 15 milyon Euro talep edeceği ifade edildi.



KOCAMAN İÇİN KRİTİK TOPLANTI HAFTA BAŞINDA

GÖREVE resmen başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, camianın en çok merak ettiği konuyu çözüme kavuşturmak için hafta başında toplanıyor. Pazartesi günü gerçekleştirilecek zirvede Yıldırım, hoca konusunda ekibiyle görüş alışverişinde bulunduktan sonra resmi açıklamayı yapacak. Seçim öncesi Aykut Kocaman ile görüşerek anlaşan Yıldırım, tüm şartları değerlendirdikten sonra son kararını duyuracak.