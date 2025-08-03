35 olmaz 40 isteriz

Yıldız golcü Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif geldi. Forvete yapılan Jhon Duran takviyesiyle teknik direktör Mourinho'nun ikinci tercihi konumuna düşen Faslı forvet için Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, 35 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Bu sezon kampa 7 kilo vererek katılan En-Nesyri'ye gelen teklifin büyüklüğü, yönetimin kafasını karıştırdı. Hazırlık maçlarının başarılı isimlerinden biri olan 28 yaşındaki santrfora Fenerbahçe, 40 milyon Euro bonservis istiyor. Eğer oyuncusu satılmazsa mevcut kadroyla yola devam edecek yönetim, yeni bir forvet almayacak. Satış gerçekleşirse de potansiyeli yüksek, genç bir forvet transfer edilmesi planlanıyor.

REKOR KIRMIŞTI

F.BAHÇE'YE geçen sezon Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen En-Nesyri, perfonmansıyla patlama yaptı. Ağları 30 kez sarsan Faslı forvet, 2020-21'deki 24 gol rekorunu tarihe gömdü.