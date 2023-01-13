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Giriş Tarihi: 13.1.2023

3’lü sisteme uygunum

3’lü sisteme uygunum

Jesus’un oyun kurgusunda defansı ağır kaldığı için eleştirilen F.Bahçe’de yeni transfer Samet, “Üçlü savunma sistemine uyabileceğim için hocamız beni istedi. Üstesinden gelirim” dedi

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan 3.7 milyon Euro bonservisle alıp, 3.5+1 yıllık imza attırdığı Samet Akaydin yeni takımı ile ilk idmanına dün sabah çıktı. 28 yaşındaki milli stoper, çalışma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnatçı bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Samet, şunları söyledi: "Sahaya çıktığım zaman savaşmaktan vazgeçmem. Hata yapabilirim ama asla kötü mücadele etmem. Hocamızın üçlü savunmada o sisteme uyabileceğim için beni istediğini düşünüyorum. Çünkü topla çıkan ve oyunu kuran bir yapım var ve bunun üstesinden gelirim. Yurt dışından da teklifler vardı. Bana nereye gitmek istediğimi sordular. 'Fenerbahçe' dedim. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandım. Ben de ilk şampiyonluğumu yaşamak istiyorum. Sahada forvet oyuncusuna ensesinde hissettirmeyi seviyorum. Onu döndürmemeyi ve boğuşmayı seviyorum. Kendime güveniyorum, savunmada güzel rekabet olacak."

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3’lü sisteme uygunum
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