3’lü sisteme uygunum

Jesus’un oyun kurgusunda defansı ağır kaldığı için eleştirilen F.Bahçe’de yeni transfer Samet, “Üçlü savunma sistemine uyabileceğim için hocamız beni istedi. Üstesinden gelirim” dedi
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan 3.7milyon Euro bonservislealıp, 3.5+1 yıllık imzaattırdığı Samet Akaydin yeni takımı ile ilk idmanına dün sabah çıktı. 28 yaşındaki milli stoper, çalışma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnatçı bir yapıyasahip olduğunun altını çizen Samet, şunları söyledi: "Sahaya çıktığım zaman savaşmaktan vazgeçmem. Hata yapabilirimama asla kötü mücadele etmem. Hocamızın üçlü savunmada o sisteme uyabileceğim için beni istediğini düşünüyorum. Çünkü topla çıkan ve oyunu kuran bir yapım var ve bunun üstesinden gelirim. Yurt dışından da teklifler vardı.Bana nereye gitmek istediğimi sordular.'Fenerbahçe' dedim. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandım. Ben de ilk şampiyonluğumu yaşamak istiyorum. Sahadaforvet oyuncusuna ensesinde hissettirmeyiseviyorum. Onu döndürmemeyi veboğuşmayı seviyorum. Kendime güveniyorum, savunmada güzel rekabet olacak."