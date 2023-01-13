3’lü sisteme uygunum

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'danyeni takımı ile ilk idmanına dün sabah çıktı. 28 yaşındaki milli stoper, çalışma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.altını çizen Samet, şunları söyledi: "Sahaya çıktığım zaman savaşmaktan vazgeçmem.Hocamızın üçlü savunmada o sisteme uyabileceğim için beni istediğini düşünüyorum. Çünkü topla çıkan ve oyunu kuran bir yapım var ve bunun üstesinden gelirim.Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandım. Ben de ilk şampiyonluğumu yaşamak istiyorum.Kendime güveniyorum, savunmada güzel rekabet olacak."