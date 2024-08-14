4 bin liralık süper kaleci!

Fenerbahçe'nin geçen hafta sonu Adana Demirspor'u Kadıköy'de 1-0 yendiği maçta gözler bir ismin üzerindeydi. Mavi Şimşekler'de ilk 11'de sahaya çıkan 15 yaşındaki kaleci Deniz Eren Dönmezer, kendine güveni ve dünya yıldızları karşısındaki performansıyla bir anda bütün gözleri üstüne çevirdi.Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan Durmuş Dönmezer, torununun iyi bir kaleci olacağının sinyallerini çok küçük yaşta verdiğini belirterek,diye konuştu.Dede Dönmezer, "Deniz önceden hücumda oynardı, sonradan kaleye geçti. Dikkat ederseniz, sürekli ileriye doğru çıktı. Ayakları çok iyidir. Adanaspor'da futbola başladı. Ardından 4 bin TL'ye Adana Demirspor'a transfer oldu. Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde de oynuyordu.İleride A Milli Takım'ın değişilmezi olacağına inanıyorum" dedi.