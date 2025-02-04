50’ye kadar oynar

Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain'den kiraladığı ve ilk maçını Çaykur Rizespor'a karşı oynayan Milan Skriniar, kulüp televizyonuna konuştu. 29 yaşındaki Slovak stoper, daha önce İnter'de 2 yıl birlikte oynadığı Edin Dzeko'ya övgüler yağdırdı. Röportajdan öne çıkanlar şöyle: "50 yaşına kadar futbola devam edebilir. Şu an 38 yaşında ama 25 yaşında gibi bana göre. Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm. Takıma yardım etmek için her şeyi yapacağım. İlk maçımda gol attım ama şanssız bir andı, orada ofsayta yakalandım. Ancak ben Fenerbahçe'de gol atmak için değil, savunma yapmak için bulunuyorum. Taraftarlarımıza göstermiş oldukları harika destekten ötürü minnettarım."