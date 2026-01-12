5.2 milyon TL’lik yağmurluk!

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sağanak altında G.Saray'ı yenerek kupayı müzesine götürdüğü maçta taraftarını da ihmal etmedi. Zorlu hava koşullarına rağmen sarı-lacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümleri tamamen doldurdu. Kulüp yönetimi de tüm olumsuz şartlara karşın stada gelen taraftarlar için adeta 'yağmurluk operasyonu' yaptı ve stadyum girişlerinde yağmurluk dağıttı.

35 bin adet sipariş verilirken tanesi 50, 100 ve 150 TL seçenekleri arasından en pahalısı tercih edildi. Sarı-lacivertli kulüp, bu organizasyon için cebinden toplamda 5.2 milyon TL harcadı. Fenerbahçeli taraftarlar, alınan bu önlem için yönetime teşekkür etti. Sosyal medyada sarı-lacivertli futbolseverler, yağmurlukların kalitesini öne çıkaran paylaşımlar yaptı.