5’i 1 yerde zarar: 51.3 milyon €

AZİZ Yıldırım
'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla kadroda kabuk değişimi yaşandı. Yıldırım haziran ayında göreve geldiğinde takımda yer alan 24'ü yabancı, 20'si yerli 44 oyuncu sayısını 33'e düşürdü. 170 milyon Euro'luk maaş yükü de 140 milyon Euro'ya geriledi.
Ancak büyük paralara gelen 5 oyuncunun gidişi haneye zarar olarak yazdı. 2023- 24'te 15 milyon Euro'ya alınan Cengiz Ünder
, para kazandırmadan Çorum'a gitti. Aynı sezon 8.3 milyona gelen Becao
bedelsiz ayrılacak. 2024-25'te 11.5 milyonluk yatırım yapılan Diego Carlos'tan
2.8 milyon Euro kiralama elde edilirken bu yaz Parma'ya kiralandı. Aynı sezon 12 milyona alınan Amrabat
, bedava Ajax'ın yolunu tuttu. 2 sene önce 8.5 milyona kadroya katılan Çağlar Söyüncü
de yine para kazandırmadan gidecek. Toplamda 55.3 milyon Euro ödeme yapan F.Bahçe, kiralayarak 4 milyon Euro alırken 51.3 milyon Euro zarar etti.
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Mete Efendioğlu - Editör