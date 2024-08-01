90+3’te çektik aldık

Fenerbahçe'nin 2-1'lik kritik Lugano galibiyetiyle Türkiye, UEFA ülke puanında yükselişini sürdürdü. İsviçreli rakibi karşısında 90+3'te Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, sıralamada önemli bir katkı sağladı.
Son dakika galibiyetiyle Türkiye'ye 0.20'lik puan kazandıran sarı-lacivertliler, böylece ülkemizin puanını 34.400'e çıkararak 9'uncu basamaktaki yerin korunmasını sağladı. F.Bahçe'nin berabere kalması durumunda Çekya, ülke puanında üstümüze çıkacaktı.
Bir sıra geriden takip eden Çekler, Sparta Prag galibiyetiyle bir sıra arkamızda (34.350) yer almaya devam etti. Türkiye'nin, 2026/27 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım gönderebilmesi için ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 10 içerisinde tamamlaması gerekiyor.