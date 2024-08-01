90+3’te çektik aldık

Fenerbahçe'nin 2-1'lik kritik Lugano galibiyetiyle Türkiye, UEFA ülke puanında yükselişini sürdürdü. İsviçreli rakibi karşısındaSon dakika galibiyetiyle Türkiye'ye 0.20'lik puan kazandıran sarı-lacivertliler, böylece ülkemizin puanını 34.400'e çıkararak 9'uncu basamaktaki yerin korunmasını sağladı.Bir sıra geriden takip eden Çekler, Sparta Prag galibiyetiyle bir sıra arkamızda (34.350) yer almaya devam etti. Türkiye'nin, 2026/27 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım gönderebilmesi için