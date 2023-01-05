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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Aboubakar’ı Ronaldo getiriyor

Samet YÜKSEL
Aboubakar’ı Ronaldo getiriyor

Sakatlğı nedeniyle Pedro’yu askıya alacak olan yönetim, Kartal’ın eski forveti için pazarlığını sürdürüyor. Suudi Arabistan takımı, Portekizli yıldıza lisans çıkarabilmek için Aboubakar’ı gönderecek

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefteki isim ise Vincent Aboubakar. Sarılacivertliler, yeşil sahalara dönmesi nisan ayını bulacak olan Joao Pedro'nun lisansını askıya almayı planlarken yerine düşündüğü Aboubakar'a yönelik yapacağı teklifi de belirledi. Yüksek maaş alan Kamerunlu golcünün bonservisini düşük tutmayı hedefleyen yönetim, Al-Nassr'a 3 milyon Euro'luk öneriyle gitmeye hazırlanıyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Suudi ekibinin, Ronaldo'ya lisans çıkarabilmek için Aboubakar'ı göndermeyi düşündüğü ve Fenerbahçe'ye pazarlıklarda kolaylık sağlayabileceği belirtildi. Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.

G.SARAYLILAR'A SIZMA ENGELİ!
İL Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarı Kadıköy'deki derbiyi tribünden izleyemeyecek. Fenerbahçe, misafir takım koltuklarını da sarı-lacivertli futbolseverlere satacak. Ayrıca, son 365 gün içerisinde Galatasaray logolu Passolig kartını iptal eden kişilere satış yapılmayacak ve kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecek.

BİLET İÇİN ÇILGIN YARIŞ!
BU sezon tüm derbileri deplasmanda oynayan Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy'de bir ezeli rakibini ağırlayacak. Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri için satışa çıkarılan biletler, bugün de Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için piyasaya sunulacak. Genel satışı yarın yapılacak biletlerin en ucuzu 450 TL oldu. Taraftarlar, dev mücadeleyi izleyebilmek ve derbiye bilet bulabilmek için şimdiden seferberlik ilan etti.

KİM DAHA İYİ GÖRECEĞİZ
"Bir gün fazla dinlenmenin avantaj olduğunu düşünmüyorum. Bu bir bahane değil. G.Saray'ı izledim, gayet de hazır görünüyorlardı"
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankargücü maçının ardından derbi için kendilerinden önce oynayan Fenerbahçe'nin 1 gün daha fazla dinleneceğini söylemişti. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Joshua King, Buruk'un sözlerinin hatırlatılması üzerine "Bir gün fazla dinlenmenin bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer 2-3 gün dinlenme farkı olsa belki bir avantaj olabilirdi ancak biz de maçımızı deplasmanda oynadık ve yolculuk yaptık. Bu bir bahane değil. Onların maçını izledim ve gayet hazır görünüyorlardı. Pazar günü kimin daha iyi takım olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. King, hakemlere güvendiğini belirtirken, derbide görev yapacak ismin nötr olmasının büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

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Aboubakar’ı Ronaldo getiriyor
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