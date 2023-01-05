Aboubakar’ı Ronaldo getiriyor

Sakatlğı nedeniyle Pedro’yu askıya alacak olan yönetim, Kartal’ın eski forveti için pazarlığını sürdürüyor. Suudi Arabistan takımı, Portekizli yıldıza lisans çıkarabilmek için Aboubakar’ı gönderecek
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefteki isim ise Vincent Aboubakar. Sarılacivertliler,yeşil sahalaradönmesi nisan ayınıbulacak olan JoaoPedro'nun lisansınıaskıya almayı planlarkenyerine düşündüğüAboubakar'ayönelik yapacağı teklifide belirledi. Yüksek maaş alan Kamerunlu golcünün bonservisini düşük tutmayı hedefleyen yönetim, Al-Nassr'a 3 milyon Euro'luk öneriyle gitmeye hazırlanıyor. Yabancı kontenjanıdolu olan Suudi ekibinin,Ronaldo'ya lisans çıkarabilmekiçin Aboubakar'ı göndermeyidüşündüğü ve Fenerbahçe'yepazarlıklarda kolaylık sağlayabileceğibelirtildi. Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
G.SARAYLILAR'A SIZMA ENGELİ!
İL Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarı Kadıköy'deki derbiyi tribünden izleyemeyecek. Fenerbahçe, misafir takım koltuklarını da sarı-lacivertli futbolseverlere satacak. Ayrıca, son 365gün içerisinde Galatasaray logoluPassolig kartını iptal eden kişileresatış yapılmayacak ve kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecek.
BİLET İÇİN ÇILGIN YARIŞ! BU sezon tüm derbileri deplasmanda oynayan Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy'de bir ezeli rakibini ağırlayacak. Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri için satışa çıkarılan biletler, bugün de Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için piyasaya sunulacak. Genel satışı yarınyapılacak biletlerin en ucuzu 450 TLoldu. Taraftarlar, dev mücadeleyi izleyebilmekve derbiye bilet bulabilmekiçin şimdiden seferberlik ilan etti.
KİM DAHA İYİ GÖRECEĞİZ
"Bir gün fazla dinlenmenin avantaj olduğunu düşünmüyorum. Bu birbahane değil. G.Saray'ı izledim, gayet de hazır görünüyorlardı" G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankargücü maçının ardından derbi için kendilerinden önce oynayan Fenerbahçe'nin 1 gün daha fazla dinleneceğini söylemişti. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Joshua King, Buruk'un sözlerinin hatırlatılması üzerine "Bir gün fazla dinlenmenin bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Eğer 2-3 gün dinlenmefarkı olsa belki bir avantaj olabilirdi ancakbiz de maçımızı deplasmanda oynadık ve yolculukyaptık. Bu bir bahane değil. Onların maçını izledim ve gayet hazır görünüyorlardı. Pazar günü kimin daha iyi takım olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. King, hakemlere güvendiğini belirtirken,derbide görev yapacak ismin nötr olmasınınbüyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.