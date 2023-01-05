Aboubakar’ı Ronaldo getiriyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un istediği forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Hedefteki isim iseYüksek maaş alan Kamerunlu golcünün bonservisini düşük tutmayı hedefleyen yönetim, Al-Nassr'a 3 milyon Euro'luk öneriyle gitmeye hazırlanıyor.Vincent Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.İL Güvenlik Kurulu kararıyla Galatasaray taraftarı Kadıköy'deki derbiyi tribünden izleyemeyecek. Fenerbahçe, misafir takım koltuklarını da sarı-lacivertli futbolseverlere satacak.ve kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecek.sezon tüm derbileri deplasmanda oynayan Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy'de bir ezeli rakibini ağırlayacak. Divan Kurulu üyeleri ve kongre üyeleri için satışa çıkarılan biletler, bugün de Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için piyasaya sunulacak."Bir gün fazla dinlenmenin avantaj olduğunu düşünmüyorum.G.Saray'ı izledim, gayet de hazır görünüyorlardı".Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankargücü maçının ardından derbi için kendilerinden önce oynayan Fenerbahçe'nin 1 gün daha fazla dinleneceğini söylemişti. Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Joshua King, Buruk'un sözlerinin hatırlatılması üzerine "Bir gün fazla dinlenmenin bir avantaj olduğunu düşünmüyorum.Bu bir bahane değil. Onların maçını izledim ve gayet hazır görünüyorlardı. Pazar günü kimin daha iyi takım olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.