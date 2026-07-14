Al Ahli’nin Kerem inadı!

Fenerbahçe'nın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için kulübün kapısını çalan Al Ahli oldukça ısrarlı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'dan kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu için 30 milyon Euro garanti bonservis ve 5 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunan Suudi Arabistan ekibi, menajerler aracılığıyla ikna çalışmalarını sürdürüyor. Dün baba olan Kerem'in İstanbul'daki mevcut düzenini bozmak istemediği konuşulsa da teklifin çok cazip olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe yönetiminin ise olası bir ayrılıkta 27 yaşındaki sol kanadın bonservisi için düşündüğü rakamın 45 milyon Euro olduğu öğrenildi.