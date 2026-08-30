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Giriş Tarihi: 30.08.2026

Amrabat ile yollar ayrıldı

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FENERBAHÇE'DE yol ayrılıkları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat'ı elden çıkardı. Yıllık 4.5 milyon Euro kazanan Faslı orta saha, 2.1 milyon Euro'luk alacağından feragat etti. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından Amrabat'a bonservisi verildi ve karşılıklı anlaşmayla ayrılık gerçekleşti. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Hollanda takımı Ajax'ta devam edecek. Fenerbahçe'de toplam 45 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 3 gol atarken 4 de asist yapmıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Amrabat ile yollar ayrıldı
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